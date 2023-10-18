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Коммерческая недвижимость в Михановичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Склад с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Склад с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 3 662 м²
Торговые помещения, склады аг. Михановичи Общая площадь: 3661.9 м2 Земельные участки (право …
€830,000
Realting.com
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