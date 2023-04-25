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Коммерческая недвижимость в Мозырь, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческая в Мозырь, Беларусь
Коммерческая
Мозырь, Беларусь
523 м² 1/1 Этаж
€ 181
Коммерческая в Мозырь, Беларусь
Коммерческая
Мозырь, Беларусь
191 м² 4/4 Этаж
€ 36,175
Магазин 8 комнат в Мозырь, Беларусь
Магазин 8 комнат
Мозырь, Беларусь
8 Количество комнат 476 м² 1/3 Этаж
€ 117,568
     Продаётся торговое помещение площадью 476,2 м 2 , готовый…
Коммерческая 20 комнат в Мозырь, Беларусь
Коммерческая 20 комнат
Мозырь, Беларусь
20 Количество комнат 431 м² 3/3 Этаж
€ 58,784
Продается здание, г. Мозырь, ул. Ленинский, дом 44-B20 комнат, площадь 430,9 м и sup2;, этаж…
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