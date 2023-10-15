Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Лепель

Коммерческая недвижимость в Лепель, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческая с подъездными путями, в оживленном месте в Лепель, Беларусь
Коммерческая с подъездными путями, в оживленном месте
Лепель, Беларусь
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Здание магазина с участком в г.Лепель Витебской обл. ТОРГ
€47,562
Коммерческая с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Лепель, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Лепель, Беларусь
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
АЗС на 150 км а/д М3 Минск-Витебск(право),Витебская обл.,Лепельский р-он. Площадь застройки …
€380,500
Коммерческая с подъездными путями, в оживленном месте, для бизнеса в Лепель, Беларусь
Коммерческая с подъездными путями, в оживленном месте, для бизнеса
Лепель, Беларусь
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
Готовый бизнес-здание придорожного сервиса,плоскостная стоянка на 148 км трассы М3  Минск-Ви…
€66,587
Коммерческая с парковкой, в оживленном месте, для бизнеса в Лепель, Беларусь
Коммерческая с парковкой, в оживленном месте, для бизнеса
Лепель, Беларусь
Площадь 545 м²
Количество этажей 2
Здание гостиницы  в центре г.Лепель Витебской обл. Площадь 544.5 кв.м.(2х этажное здание) со…
€66,587
Realting.com
Перейти