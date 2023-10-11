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Коммерческая недвижимость в Лядский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Топилишки, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Топилишки, Беларусь
Площадь 1 211 м²
Количество этажей 2
Продаётся капитальное строение в районе деревни Топилишки. Общая площадь здания 1211 кв.м. О…
€57,523
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Топилишки, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Топилишки, Беларусь
Площадь 197 м²
Этаж 1/1
Продаётся капитальное строение в районе деревни Топилишки. Общая площадь здания 196,9 кв.м. …
€31,119
Офис в Топилишки, Беларусь
Офис
Топилишки, Беларусь
Площадь 1 211 м²
Количество этажей 2
Продаётся капитальное строение в районе деревни Топилишки. Общая площадь здания 1211 кв.м. …
€57,523
Коммерческая в Топилишки, Беларусь
Коммерческая
Топилишки, Беларусь
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Продаётся капитальное строение в районе деревни Топилишки. Общая площадь здания 196,9 кв.м.…
€31,119
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