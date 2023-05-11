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Коммерческая недвижимость в Лида, Беларусь

11 объектов найдено
Офис в Лида, Беларусь
Офис
Лида, Беларусь
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
€ 34,657
Магазин в Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
€ 54,721
Магазин в Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
Площадь 2 885 м²
Этаж 3/3
€ 1,094
Офис в Лида, Беларусь
Офис
Лида, Беларусь
Площадь 1 м²
Этаж 1/1
€ 91,202
Коммерческая в Лида, Беларусь
Коммерческая
Лида, Беларусь
Площадь 207 м²
Этаж 1/1
€ 136,803
Магазин в Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
Площадь 499 м²
Количество этажей 2
€ 150,483
Магазин в Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
Площадь 6 500 м²
Этаж 1/1
€ 730
Магазин в Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
Площадь 2 885 м²
Этаж 3/3
€ 456
Коммерческая в Лида, Беларусь
Коммерческая
Лида, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
€ 53,000
Коммерческая в Лида, Беларусь
Коммерческая
Лида, Беларусь
Площадь 1 м²
Этаж 1/1
€ 63,841
Магазин в Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
€ 54,721
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