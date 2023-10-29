Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Логойск
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Логойск, Беларусь

Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 400 м²
Продаю ДВА СТРОЕНИЯ! помещение в Минске по адресу Солтыса 8 Магазин 282 м2 8 соток. ( с торг…
€208,131
Производство в Каменец, Беларусь
Производство
Каменец, Беларусь
Площадь 636 м²
Этаж 1/1
Продается здание в Каменце (Ранее использовалось под Склад) 1991 г.п.,площадь застройки-678 …
€38,977
Магазин с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте в Орша, Беларусь
Магазин с парковкой, с отдельным входом, в оживленном месте
Орша, Беларусь
Площадь 629 м²
Этаж 1
Продаётся Торговый дом `ВАВИЛОН` (Готовый действующий бизнес) с 5-тью отдельными входами общ…
€178,803
Производство с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Красненский сельский Совет, Беларусь
Производство с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 322 м²
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…
€17,029
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом в Минск, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом
Минск, Беларусь
Площадь 316 м²
Продаётся "Мини-Гостиница-Гостевой Дом" площадью 316 м2, подходящий под различные варианты к…
€247,865
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, в частном секторе в Брест, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, в частном секторе
Брест, Беларусь
Площадь 60 м²
ЛОТ  4299. Асфальтобетонная площадка в Бресте площадью 59,73 сотки. Участок находится на пра…
€38,504
Магазин новое здание, с подъездными путями, с отдельным входом в Минск, Беларусь
Магазин новое здание, с подъездными путями, с отдельным входом
Минск, Беларусь
Площадь 37 м²
Этаж 1/25
Уже в продаже! Успейте купить выгодно коммерческое помещение в Минске, ЖК "Минск Мир" Отдель…
€62,581
Офис 7 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Гродно, Беларусь
Офис 7 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Гродно, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 533 м²
Этаж 1/4
Месторасположение: г.Гродно, ул. Мостовая, 39 (здание бывшего дворца Моравских), исторически…
€373,690
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом в Леснянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом
Леснянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Этаж 3
В продаже спортивно- оздоровительный комплекс «Павлинка», расположеный на берегу оз. Павлино…
€276,889
Производство с центральным отоплением, с парковка в Житомля, Беларусь
Производство с центральным отоплением, с парковка
Житомля, Беларусь
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
В аренду здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный уч…
€473
Склад в Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
Площадь 381 м²
Лот 6761. Продается помещение склада, расположенное на земельном участке площадью 0,2054 га …
€150,000
Коммерческая с парковкой, с в жилом доме в Минск, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с в жилом доме
Минск, Беларусь
Площадь 35 м²
Этаж 1/18
Предлагаем к приобретению административное помещение, находящееся в современном многофункцио…
€392,611
Realting.com
Перейти