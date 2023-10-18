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Коммерческая недвижимость в Красненский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Производство с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Красненский сельский Совет, Беларусь
Производство с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 322 м²
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…
€17,025
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Красненский сельский Совет, Беларусь
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 322 м²
Этаж 1/2
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…
€17,025
Realting.com
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