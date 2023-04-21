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Коммерческая недвижимость в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Юзуфово, Беларусь
Коммерческая
Юзуфово, Беларусь
305 м² 1/1 Этаж
€ 58,260
For sale, ag. Yuzufovo, Minsk district, Myadelskoye, for example, 16 km from MKABL area 305 …
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