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Коммерческая недвижимость в Гродненском районе, Беларусь

Сопоцкинский сельский Совет
3
17 объектов найдено
Офис 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 5 173 м²
Этаж 1/7
€ 3,614,268
Коммерческая 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 5 173 м²
Этаж 1/7
€ 3,614,268
Магазин в Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
€ 11
Офис 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
€ 33,745
Офис 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
€ 33,745
Офис в Гродно, Беларусь
Офис
Гродно, Беларусь
€ 0
Офис 6 комнат в Гродно, Беларусь
Офис 6 комнат
Гродно, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
€ 4
Склад в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Склад
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
€ 13,680
Офис 1 комната в Гродно, Беларусь
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 97,333
Офис 1 комната в Гродно, Беларусь
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 125,859
Коммерческая 1 комната в Гродно, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 0
Офис 4 комнаты в Сопоцкин, Беларусь
Офис 4 комнаты
Сопоцкин, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 661 м²
Этаж 1/1
€ 702,255
Производство в Гожский сельский Совет, Беларусь
Производство
Гожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 14 м²
Цена по запросу
Производство в Сопоцкин, Беларусь
Производство
Сопоцкин, Беларусь
Площадь 661 м²
Количество этажей 1
€ 702,255
Магазин 3 комнаты в Гожский сельский Совет, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Гожский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
Офис в Гродно, Беларусь
Офис
Гродно, Беларусь
Площадь 500 м²
€ 7
Офис 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
€ 282,726
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