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Коммерческая недвижимость в Горанский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Ресторан, кафе 3 комнаты в Горанский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 3 комнаты
Горанский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 120 м² 1/2 Этаж
€ 63,817
Продается готовый бизнес, общественное питание, кафе, ресторан, бар. На оживлённой трассе Ми…
Производство 2 комнаты в Горанский сельский Совет, Беларусь
Производство 2 комнаты
Горанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 250 м² 1/1 Этаж
€ 113,960
Производственно-складские помещения в 20км от МКАД, 250 и 325 м Частное производственное уни…
Офис в Горанский сельский Совет, Беларусь
Офис
Горанский сельский Совет, Беларусь
959 м²
€ 50,142
Продается готовый под строительство участок вблизи Минска. Участок 0,72 га идеально подойдет…
Коммерческая 5 комнат в Новоселье, Беларусь
Коммерческая 5 комнат
Новоселье, Беларусь
5 Количество комнат 96 м² 1/1 Этаж
€ 41,846
Продаётся просторное помещение площадью 95.8 кв.м, состоящее из изолированных помещений…
Коммерческая в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Горанский сельский Совет, Беларусь
27 м²
€ 4,558
Продаётся  "здание" с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под…
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