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Коммерческая недвижимость в Хатежинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Офис 4 комнаты с парковкой, новое здание, с интернетом в Хатежино, Беларусь
Офис 4 комнаты с парковкой, новое здание, с интернетом
Хатежино, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 9 м²
Этаж 2/2
Продается административное помещение! Очень креативная и нескучная планировка: три входа – т…
€71,060
Realting.com
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