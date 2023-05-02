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Коммерческая недвижимость в Березинский район, Беларусь

4 объекта найдено
Коммерческая в Погостский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Погостский сельский Совет, Беларусь
156 м² 1/1 Этаж
€ 382,905
Закрытая база отдыха с собственным водоемом, рыбалка, активный отдых на квадроциклах. 800м с…
Склад 9 комнат в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Склад 9 комнат
Поплавский сельский Совет, Беларусь
9 Количество комнат 608 м² 1/1 Этаж
€ 164,102
Продается фермерское хозяйство в Березинском районе. Площадь участка 219,54 соток.  На …
Магазин 7 комнат в Березино, Беларусь
Магазин 7 комнат
Березино, Беларусь
7 Количество комнат 496 м² 1/1 Этаж
€ 136,752
Продается отдельно стоящее здание со всеми необходимыми коммуникациями. Расположено в о…
Магазин в Березино, Беларусь
Магазин
Березино, Беларусь
123 м² 1/1 Этаж
€ 90,478
Продажа здания магазина в г. Березино Предлагаем в продажу капитальное строение 123 кв.м., р…
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