Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Браславский район

Купить коммерческую недвижимость в Браславский район, Беларусь

Плюсский сельский Совет
1
Слободковский сельский Совет
1
2 объекта найдено
Коммерческаяв Плюсский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо &ndas…
Магазинв Слободковский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Слободковский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 22,067
Продаю или сдаю в аренду отдельностоящее здание магазина розничной торговли площадью 123 м2.…

Параметры недвижимости в Браславский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти