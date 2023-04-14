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Купить ресторан в Борисовский район, Беларусь

Лошницкий сельский Совет
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
25 м² 1/1 Этаж
€ 6,365
Торговый павильон (работал как кафе) и две беседки на участке, 25 соток, находятся…

Параметры недвижимости в Борисовский район, Беларусь

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