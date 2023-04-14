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Купить производственное здание в Борисовский район, Беларусь

Борисов
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1 объект найдено
Производствов Борисов, Беларусь
Производство
Борисов, Беларусь
448 м² Количество этажей 4
€ 26,083
Производственные помещения г. Борисов, ул. Р. Ибаррури, 9/1-6, 9-2, 9/2-5 Площади: 448.2 м2&…

Параметры недвижимости в Борисовский район, Беларусь

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