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Купить коммерческую недвижимость в Бобруйск, Беларусь

13 объектов найдено
Коммерческаяв Бобруйск, Беларусь
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
2 619 м²
€ 405,314
Продажа Статус объекта - рынок Адрес: г. Бобруйск, ул. Дзержинского 4 Площадь - 2618,8 м2 Пр…
Коммерческаяв Бобруйск, Беларусь
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
62 м²
€ 7,656
Гараж 62 кв.м. Продаётся гараж  на два авто с двумя воротами разделенные не несущей пер…
Коммерческаяв Бобруйск, Беларусь
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
743 м²
€ 225,175
Продажа. Административное помещение Адрес: г. Бабруйск, ул. К. Маркса, д. 47 Площадь –…
Коммерческаяв Бобруйск, Беларусь
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
10 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Магазинв Бобруйск, Беларусь
Магазин
Бобруйск, Беларусь
309 м² 1/9 Этаж
€ 171,133
Продам торговое помещение с действующей арендой! Площадь помещения 309 метров. Уплотняющийся…
Производство 5 комнатв Бобруйск, Беларусь
Производство 5 комнат
Бобруйск, Беларусь
5 Количество комнат 2 741 м² 1/1 Этаж
€ 49,989
Продается часть здания (помещение производственного цеха) в г. Бобруйск. Могилевская обл., у…
Магазин 5 комнатв Бобруйск, Беларусь
Магазин 5 комнат
Бобруйск, Беларусь
5 Количество комнат 238 м² 2/2 Этаж
€ 53,141
Предлагаем продажу помещения с отдельным входом. Общая площадь помещения составляет 237.5 кв…
Магазин 1 комнатав Бобруйск, Беларусь
Магазин 1 комната
Бобруйск, Беларусь
1 Количество комнат 130 м² 2/2 Этаж
€ 63,049
Продаётся торговое помещение общей площадью 130 кв.м. Помещение включает в себя: просторный …
Магазин 3 комнатыв Бобруйск, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
3 Количество комнат 85 м² 1/1 Этаж
€ 21,527
Продаётся отдельно стоящее одноэтажное здание павильона общей площадью 85 кв.м. Материал сте…
Коммерческаяв Бобруйск, Беларусь
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
44 м² 1/9 Этаж
€ 23,328
Продается изолированное помещение с отдельным входом в г.Бобруйске, по ул.Рокоссовского, д.7…
Коммерческаяв Бобруйск, Беларусь
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
1 444 м² Количество этажей 3
€ 89,169
Место   в Центре  Бобруйска ! Бывшее здание  Дома Культуры  Располо…
Коммерческаяв Бобруйск, Беларусь
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
910 м²
€ 63,049
Продаётся нежилое здание(Производственный корпус ритуальных принадлежностей) площадью 909,6 …
Коммерческая 1 комнатав Бобруйск, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Бобруйск, Беларусь
1 Количество комнат 25 м² 1/1 Этаж
€ 8,106
Продается изолированное помещение на рынке «АвтоСтройПрестиж» (р-н ул. Орджоники…

Параметры недвижимости в Бобруйск, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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