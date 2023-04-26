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Коммерческая недвижимость в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Офис в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Офис
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 150 м²
€ 252,631
Склады, торговые помещения, административные помещения Озерецко-Слободской с/с; р-н д. Скура…
Коммерческая в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
569 м² 1/3 Этаж
€ 182,182
Уникальное предложение! Дом на столько большой, что позволяет сделать из него что Вашей душе…
Коммерческая в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
569 м² 1/3 Этаж
€ 182,182
Уникальное предложение! Дом на столько большой, что позволяет сделать из него что Вашей душе…
Коммерческая в Прилепы, Беларусь
Коммерческая
Прилепы, Беларусь
1 100 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Производство в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
890 м²
€ 728,728
 Предлагается к продаже производственная база (деревообработка) в аг.Слобода Смолевичск…
Производство в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Производство
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
516 м² Количество этажей 2
€ 637,637
Продается новое производство продуктов питания: производственная база, офисные и складские п…
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