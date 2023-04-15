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Купить коммерческую недвижимость в Острошицкий сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Производствов Чуденичи, Беларусь
Производство
Чуденичи, Беларусь
197 м² 1/1 Этаж
€ 23,416
Производственное здание с участком в Логойском районе!  Адрес: д. Чуденичи, ул. Партиза…
Коммерческая 6 комнатв Острошицы, Беларусь
Коммерческая 6 комнат
Острошицы, Беларусь
6 Количество комнат 284 м² 1/3 Этаж
€ 162,111
Продается жилой дом для круглогодичного проживания в д. Острошицы, Логойское направление 25 …
Ресторан, кафе 7 комнатв Острошицы, Беларусь
Ресторан, кафе 7 комнат
Острошицы, Беларусь
7 Количество комнат 119 м² 1/1 Этаж
€ 45,031
Незавершённое капитальное строение в аг. Острошицы Минская обл. Логойский р-н, в 19км от МКА…
Производство 5 комнатв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Производство 5 комнат
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 373 м² 1/1 Этаж
€ 135,093
Более подробную информацию о данном объекте можете узнать…

Параметры недвижимости в Острошицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
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