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Жильё в Сантьяго, Чили

квартиры
8
8 объектов найдено
Квартира в Сантьяго, Чили
Квартира
Сантьяго, Чили
Edificio The Place — вариант для тех, кто хочет жить или инвестировать в Ñuñoa. Этот проект …
$121,000
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Hayat
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Квартира в Сантьяго, Чили
Квартира
Сантьяго, Чили
Современный жилой комплекс в историческом районе Диесиочо в самом центре Сантьяго. В жилом з…
$79,940
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Hayat
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Квартира в Сантьяго, Чили
Квартира
Сантьяго, Чили
Авангардный проект на проспекте Лас-Кондес. Hoy Estoril — жилой комплекс с уникальным дизайн…
$184,000
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Hayat
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TekceTekce
Квартира в Сантьяго, Чили
Квартира
Сантьяго, Чили
Современный жилой комплекс в центре Сантьяго. В Edificio Los Acacios вас ждут зоны отдыха, ж…
$90,070
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Hayat
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Квартира в Сантьяго, Чили
Квартира
Сантьяго, Чили
Премиальный жилой комплекс в Провиденсии. Edificio Del Canto — готовый 9-этажный клубный дом…
$204,000
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Hayat
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Квартира в Сантьяго, Чили
Квартира
Сантьяго, Чили
Edificio Riesco приглашает почувствовать высокий уровень жизни в престижном районе Сантьяго …
$252,000
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Hayat
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Квартира в Сантьяго, Чили
Квартира
Сантьяго, Чили
Зеленый оазис в самом сердце мегаполиса в Plaza Egana. В жилом комплексе Eco Egana вас ждет …
$107,000
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Hayat
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Квартира в Сантьяго, Чили
Квартира
Сантьяго, Чили
Эстетичный апарт-отель в тихом жилом районе Сантьяго в непосредственной близости от туристич…
$99,000
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Параметры недвижимости в Сантьяго, Чили

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