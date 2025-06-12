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Коммерческая недвижимость в Юго-восточном регионе, Бразилия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 560 м² в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Коммерческое помещение 560 м²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Площадь 560 м²
Количество этажей 4
Уникальное пространство в Видигале - захватывающий вид и бесконечные возможности Гораздо бо…
$625,790
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Инвестиционная 382 м² в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Инвестиционная 382 м²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Площадь 382 м²
Количество этажей 3
Здание для продажи в Rua Nobre de Ipanema - отличная инвестиционная возможность Это 3-этажн…
$821,745
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