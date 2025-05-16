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Квартиры в Sorocaba, Бразилия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Regiao Imediata de Sorocaba, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Imediata de Sorocaba, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 86 м2, балконом 6 и 3м2 в новом комплексе, строящемся в Тав…
$358,157
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Квартира 1 спальня в Regiao Imediata de Sorocaba, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Imediata de Sorocaba, Бразилия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в новом курортном ко…
$637,968
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