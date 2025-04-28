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Инвестиционная недвижимость в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 382 м² в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Инвестиционная 382 м²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Площадь 382 м²
Количество этажей 3
Здание для продажи в Rua Nobre de Ipanema - отличная инвестиционная возможность Это 3-этажн…
$799,592
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