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Квартиры в Regiao Metropolitana de Sao Paulo, Бразилия

Regiao Imediata de Sao Paulo
25
Сан-Паулу
23
Квартира Удалить
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25 объектов найдено
Квартира в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Площадь 39 м²
Современный жилой комплекс, который предлагает исключительные возможности для жизни и инвест…
$209,820
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Квартира в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Площадь 25 м²
Главной особенностью проекта являются апартаменты с 2 и 3 спальнями, общей площадью 81 м² и …
$153,250
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Квартира в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Площадь 33 м²
Это многофункциональный комплекс, состоящий из комфортабельных студий, квартир с одной и дву…
$115,500
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Квартира в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Площадь 27 м²
Широкий выбор коммерческой недвижимости и жилых помещений делает проект идеальным для инвест…
$109,647
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Квартира в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Площадь 24 м²
Проект  включает в себя 8 этажей студий площадью 26 м² и 31 м², а также 11 этажей, предназна…
$74,880
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Квартира 2 спальни в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Просторные квартиры в современном и уютном комплексе, где предлагается более 20 вариантов до…
$92,700
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Квартира 4 спальни в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 4
Площадь 372 м²
Проект выделяется уникальной архитектурой и современными дизайнерскими решениями, которые со…
$4,05 млн
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Квартира 4 спальни в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 4
Площадь 355 м²
Подвесной дом с открытыми пространствами, сочетающий в себе природу и всю элегантность самой…
$3,80 млн
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Квартира в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Площадь 26 м²
Основные характеристики: Тип недвижимости: Квартиры студии и апартаменты Проект архитектуры:…
$135,720
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Квартира 3 спальни в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Расположенный в престижном районе  Сан-Паулу, комплекс обеспечивает легкий доступ к ключевым…
$183,350
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Квартира в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Площадь 25 м²
Проект выделяется своим стратегическим расположением и предлагает идеальные условия для жизн…
$71,070
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Квартира в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Площадь 27 м²
Проект предлагает студии площадью 27 м² и 29 м², каждая из которых разработана с учетом макс…
$86,400
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Квартира 2 спальни в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Это премиальный жилой комплекс, предлагающий современный стиль жизни в одном из самых динами…
$106,746
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Квартира 3 спальни в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 3
Площадь 224 м²
Проект предлагает апартаменты 3-мя и 4-мя спальнями общей площадью 224 м², каждая из которых…
$828,800
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Квартира 2 спальни в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Основные характеристики комплекса: 4 башни по 23 этажа (включая 3 подземных уровня) 256 квар…
$183,084
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Квартира 3 спальни в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 3
Площадь 91 м²
Разработанный ведущими архитекторами, комплекс сочетает в себе стиль и функциональность, обе…
$273,000
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Квартира 2 спальни в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Основные особенности проекта: Площадь квартир: 55 м², 60 м² и 87 м². Комнаты: Варианты с 2 и…
$114,800
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Квартира в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Площадь 24 м²
В комплексе есть коммерческие помещения, студии и апартаменты с 1 спальней. Он предлагает уд…
$88,176
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Квартира в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Площадь 54 м²
Расположенное на участке площадью 6 тыс. м2 с входами на улицы Хелена и Фуншал, здание имеет…
$535,680
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Квартира в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Площадь 25 м²
Комплекс обладает развитой инфраструктурой, включая бассейн, коворкинг, зону барбекю, тренаж…
$70,500
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Квартира 3 спальни в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Просторные апартаменты и высококачественные материалы делают проект привлекательным для инве…
$559,800
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Квартира 3 спальни в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Высококлассный жилой комплекс, идеально подходящий для взыскательных инвесторов и семей, стр…
$233,999
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Квартира 2 спальни в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 86 м2, балконом 6 и 3м2 в новом комплексе, строящемся в Тав…
$363,113
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Квартира 2 спальни в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Площадь территории: 18,179.54 м² Количество башен: 4 23 этажа (включая 3 подземных, техничес…
$132,600
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Квартира 1 спальня в Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Imediata de Sao Paulo, Бразилия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в новом курортном ко…
$646,795
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Типы недвижимости в Regiao Metropolitana de Sao Paulo

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Regiao Metropolitana de Sao Paulo, Бразилия

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