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Жильё в Regiao Geografica Intermediaria de Sorocaba, Бразилия

Regiao Imediata de Sorocaba
4
Sorocaba
4
4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Regiao Imediata de Sorocaba, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Imediata de Sorocaba, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 86 м2, балконом 6 и 3м2 в новом комплексе, строящемся в Тав…
$358,157
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Вилла в Regiao Imediata de Sorocaba, Бразилия
Вилла
Regiao Imediata de Sorocaba, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплек…
$436,504
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Вилла в Regiao Imediata de Sorocaba, Бразилия
Вилла
Regiao Imediata de Sorocaba, Бразилия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Дом расположен в зоне «золотого треугольника» самой престижной зоны Алгарве  в тихом зеленом…
$1,11 млн
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Квартира 1 спальня в Regiao Imediata de Sorocaba, Бразилия
Квартира 1 спальня
Regiao Imediata de Sorocaba, Бразилия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в новом курортном ко…
$637,968
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Параметры недвижимости в Regiao Geografica Intermediaria de Sorocaba, Бразилия

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