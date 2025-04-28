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Аренда пентхаусов на сутки в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия

Рио-де-Жанейро
7
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7 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Отличный дуплексный пентхаус на продажу в Ипанеме - 3 спальни с террасой, частным бассейном,…
$879
за сутки
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Пентхаус 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
5-комнатный пентхаус в Копакабане с бассейном Мы представляем потрясающий Duplex Penthouse,…
$782
за сутки
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Пентхаус 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этот пентхаус в Ипанеме является настоящим раем, предлагая пространство 144 м2, которое соче…
$527
за сутки
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Пентхаус 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Площадь 848 м²
Пентхаус с бассейном и 5 апартаментами в аренду в Копакабане Откройте для себя этот необыкн…
$6,310
за сутки
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Пентхаус 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Роскошный пентхаус с 2 люксами и джакузи в аренду в Ипанеме Этот красивый пентхаус, располо…
$395
за сутки
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Пентхаус Duplex с бассейном в аренду в Копакабане с 3 спальнями Этот роскошный пентхаус рас…
$527
за сутки
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Пентхаус 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Красивый пентхаус с 2 спальнями и видом на Христа Искупителя в аренду в Ипанеме Эта квартир…
$211
за сутки
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