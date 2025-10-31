Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Бразилия
  3. Regiao Geografica Imediata de Alagoinhas
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Regiao Geografica Imediata de Alagoinhas, Бразилия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Sitio do Conde, Бразилия
Дом 3 комнаты
Sitio do Conde, Бразилия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
$72,257
Частный продавец
Языки общения
English, Portugues
Параметры недвижимости в Regiao Geografica Imediata de Alagoinhas, Бразилия

Недорогая
Элитная
