  2. Босния и Герцеговина
  3. Коммерческая
  4. Производство

Производственные здания в Боснии и Герцеговине

БИЗНЕС, КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ в Prijedor centar Prijedor centar, Босния и Герцеговина
БИЗНЕС, КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ
Prijedor centar Prijedor centar, Босния и Герцеговина
Площадь 21 000 м²
Готовый бизнес Экологически ответственная компания по управлению отходами (пластик, бумаж…
$3,86 млн
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДЕВЕЛОВЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Sanicani, Босния и Герцеговина
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДЕВЕЛОВЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Sanicani, Босния и Герцеговина
В условиях глобального дефицита энергии, особенно возобновляемых и экологически чистых источ…
Цена по запросу
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Local community Avenija Kralja Tomislava, Босния и Герцеговина
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Local community Avenija Kralja Tomislava, Босния и Герцеговина
Площадь 50 000 м²
Представляем девелоперский проект. земля с проектом солнечных (фотоэлектрических) электро…
Цена по запросу
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Skljucani, Босния и Герцеговина
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Skljucani, Босния и Герцеговина
Площадь 3 500 м²
Представляем девелоперский проект. Инвестиция/Соинвестиция для завершения проекта производс…
$14,31 млн
