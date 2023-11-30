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Виллы в Мелле, Бельгия

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1 объект найдено
Вилла в Мелле, Бельгия
Вилла
Мелле, Бельгия
Площадь 2 500 м²
Бельгия Гент Уютная вилла с бассейном и джакузи Общая площадь  2500 м2: 3 спальни…
€1,30 млн
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