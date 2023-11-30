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Жильё в Мелле, Бельгия

квартиры
4
5 объектов найдено
Квартира в Мелле, Бельгия
Квартира
Мелле, Бельгия
Площадь 73 м²
Бельгия Гент Апартаменты в исторической части города Месторасположение: центр Гента, рядом…
€169,000
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Квартира в Мелле, Бельгия
Квартира
Мелле, Бельгия
Площадь 105 м²
Бельгия Гент Современные апартаменты  в Генте Месторасположение: район  …
€237,250
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Квартира 2 комнаты с подвалом в Мелле, Бельгия
Квартира 2 комнаты с подвалом
Мелле, Бельгия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Бельгия Гент Квартиры в отреставрированном доме рядом с ж/д вокзалом Месторасположение от…
€250,000
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Квартира в Мелле, Бельгия
Квартира
Мелле, Бельгия
Площадь 180 м²
Бельгия Гент Эксклюзивная квартира в историческом центре Квартира в отреставрированном здан…
€640,000
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Вилла в Мелле, Бельгия
Вилла
Мелле, Бельгия
Площадь 2 500 м²
Бельгия Гент Уютная вилла с бассейном и джакузи Общая площадь  2500 м2: 3 спальни…
€1,30 млн
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