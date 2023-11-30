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Квартиры в Брюссель, Бельгия

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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 3 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Этаж 4
Бельгия г.Брюссель Квартира рядом с площадью Журдан Местора…
€390,000
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Квартира 3 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 3 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира в районе Иксель Квартира после …
€445,000
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Квартира 4 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 4 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира рядом с площадью Св.Екатерины У…
€415,000
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Квартира 4 комнаты с подвалом в Брюссель, Бельгия
Квартира 4 комнаты с подвалом
Брюссель, Бельгия
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Этаж 1
Бельгия г.Брюссель Большая квартира в районе Уккел Месторас…
€470,000
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Квартира 4 комнаты с подвалом в Брюссель, Бельгия
Квартира 4 комнаты с подвалом
Брюссель, Бельгия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира в садиком в центре города Кварт…
€449,500
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Квартира с двором, с подвалом в Брюссель, Бельгия
Квартира с двором, с подвалом
Брюссель, Бельгия
Площадь 137 м²
Этаж 3
Бельгия г.Брюссель Квартира на авеню Луиз Месторасположение…
€505,000
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Квартира 3 комнаты с террасой в Брюссель, Бельгия
Квартира 3 комнаты с террасой
Брюссель, Бельгия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Бельгия г.Брюссель Квартира напротив Jardin Du Roy Район И…
€490,000
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Квартира 3 комнаты в Брюссель, Бельгия
Квартира 3 комнаты
Брюссель, Бельгия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 4
Бельгия г.Брюссель Квартира рядом с Гран Плас Квартира нахо…
€600,000
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Параметры недвижимости в Брюссель, Бельгия

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