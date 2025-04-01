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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Манама, Бахрейн

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Манама, Бахрейн
Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Манама, Бахрейн
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
For rent the most elegant flat in orchid plaza juffair. one bedroom flat, 1 toilet, hall and…
$800
в месяц
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