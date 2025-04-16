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Жильё в Нассау, Багамы

дома
5
5 объектов найдено
Вилла в New Providence, Багамы
Вилла
New Providence, Багамы
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 052 м²
Райский остров олицетворяет современную элегантность. Этот двухэтажный дом с видом на поле д…
$8,30 млн
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Дом 13 комнат в New Providence, Багамы
Дом 13 комнат
New Providence, Багамы
Число комнат 13
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Parmi les joyaux rares de Paradise Island, la Villa Florentine brille par son élégance disti…
$28,00 млн
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Вилла в New Providence, Багамы
Вилла
New Providence, Багамы
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 804 м²
Один из венецианских дворцов с потрясающим видом на гавань Нассау! Разработанный всемирно из…
$13,78 млн
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Вилла в New Providence, Багамы
Вилла
New Providence, Багамы
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 607 м²
Единственный в своем роде современный шедевр, установленный на красиво приподнятой пляжной н…
$22,90 млн
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Дом 5 спален в New Providence, Багамы
Дом 5 спален
New Providence, Багамы
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Дом у моря - Расположенный в желанном западном районе, дом имеет веранду с непревзойденной к…
$1,50 млн
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Параметры недвижимости в Нассау, Багамы

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