Гражданство Аргентины — свобода, стабильность и новые перспективы с премиальным сопровождением!

О программе иммиграции

Программа гражданства Аргентины через натурализацию — это не просто паспорт, это ваш шаг к лучшей жизни. За 2 года проживания вы сможете стать гражданином страны с безвизовым доступом в 163 страны, стабильной экономикой и высоким качеством жизни. Мы предлагаем вам полный бутик-сервис, где каждый этап — от переезда до получения гражданства — будет сопровождаться профессиональной поддержкой.

Почему это нужно вам?

Свобода путешествий:

Забудьте о визах. С аргентинским паспортом вы сможете посещать 163 страны, включая Шенгенскую зону, Великобританию и Японию.

Запасной план для вас и вашей семьи:

Если вы хотите стабильности и уверенности в будущем, Аргентина станет вашей "запасной полосой безопасности".

Признание двойного гражданства:

Вам не придётся отказываться от текущего гражданства, чтобы получить новое.

Выгодные бизнес-возможности:

Страна является частью МЕРКОСУР, что даёт вам доступ к развивающимся рынкам Латинской Америки.

Комфортная адаптация:

Мы сделаем процесс лёгким: от поиска жилья до оформления всех документов.

Ключевые преимущества программы