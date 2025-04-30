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Гражданство Аргентины — свобода, стабильность и новые перспективы с премиальным сопровождением!

Аргентина Аргентина
Срок получения: от 24 месяцев
Расходы: от
$23,074
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Гражданство Аргентины — свобода, стабильность и новые перспективы с премиальным сопровождением!
Гражданство
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Документы Документы

О программе иммиграции

Программа гражданства Аргентины через натурализацию — это не просто паспорт, это ваш шаг к лучшей жизни. За 2 года проживания вы сможете стать гражданином страны с безвизовым доступом в 163 страны, стабильной экономикой и высоким качеством жизни. Мы предлагаем вам полный бутик-сервис, где каждый этап — от переезда до получения гражданства — будет сопровождаться профессиональной поддержкой.

 

Почему это нужно вам?

  • Свобода путешествий:
    Забудьте о визах. С аргентинским паспортом вы сможете посещать 163 страны, включая Шенгенскую зону, Великобританию и Японию.

  • Запасной план для вас и вашей семьи:
    Если вы хотите стабильности и уверенности в будущем, Аргентина станет вашей "запасной полосой безопасности".

  • Признание двойного гражданства:
    Вам не придётся отказываться от текущего гражданства, чтобы получить новое.

  • Выгодные бизнес-возможности:
    Страна является частью МЕРКОСУР, что даёт вам доступ к развивающимся рынкам Латинской Америки.

  • Комфортная адаптация:
    Мы сделаем процесс лёгким: от поиска жилья до оформления всех документов.

 

Ключевые преимущества программы

  1. Скорость:
    Станьте гражданином всего за 2 года.

  2. Простота:
    Минимум требований и бюрократии — всё, что нужно, мы берём на себя.

  3. Элитный сервис:
    Полная поддержка на всех этапах: релокация, проживание, оформление статуса.

  4. Доступность:
    Нет необходимости в крупных инвестициях.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 24 месяцев
Расходы
Расходы
от
$23,074
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Паспорт Аргентины дает возможность свободно посещать 163 страны, в том числе Великобританию, Японию и государства Шенгенского соглашения.

Албания, Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда, Армения, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа, Кабо-Верде, Чили, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Швеция, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гренада, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Косово, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Мексика, Федеративные Штаты Микронезии, Молдова, Монако, Черногория, Марокко, Мозамбик, Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Оман, Пакистан, Палестинские территории, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Марино, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Южная Корея, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Сент-Винсент и Гренадины, Швейцария, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Тонга, Тунис, Тувалу, Турция, Уганда, Украина, ОАЭ, Великобритания, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Ватикан, Венесуэла, Вьетнам, Замбия
Требования к заявителю

Требования к заявителю

  • Вам больше 18 лет.
  • Вы готовы проживать в Аргентине 2 года.
  • Вы имеете легальный источник дохода.
  • У вас нет судимости.
Документы
Документы для заявителя Документы для членов семьи

Для заявителя:

  • Паспорт.
  • Свидетельство о рождении (с апостилем и переводом на испанский язык).
  • Справки об отсутствии судимости (из страны происхождения и Аргентины).
  • Подтверждение дохода и места проживания.

 

Для членов семьи (при необходимости):

  • Свидетельства о браке и/или рождении детей.
  • Справки об отсутствии судимости для членов семьи старше 16 лет.
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право

Ваши права после получения гражданства

  • Безвизовый доступ в 163 страны.
  • Право проживать, работать и вести бизнес в Аргентине и странах МЕРКОСУР.
  • Полный доступ к государственным услугам, включая здравоохранение и образование.
  • Возможность участия в политической жизни и выборах.

 

Почему выбирают нас?

  • Мы работаем для вашего комфорта: от первого звонка до получения паспорта.
  • Наш бутик-сервис учитывает все ваши потребности и гарантирует высочайший уровень внимания.
  • Мы экономим ваше время и силы, оставляя вам только приятные эмоции от процесса.

"Не откладывайте на потом. Откройте новую страницу своей жизни уже сегодня!"
Свяжитесь с нами, и мы поможем вам сделать первый шаг к гражданству Аргентины.

Вы просматриваете
Гражданство Аргентины — свобода, стабильность и новые перспективы с премиальным сопровождением!
Аргентина Аргентина
от
$23,074
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