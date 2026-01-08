Sirel Estate 88 Co., LTD — Ваш комплексный партнёр в Паттайе.
Мы не работаем как обычные брокеры: сопровождаем Вас при покупке недвижимости и создаём инфраструктуру для комфортной жизни, переезда и инвестирования.
Мы предлагаем персональные решения под Ваши цели и бюджет. С нами тактично, честно, без давления, прозрачно и профессионально 24/7. Мы слышим Ваш запрос и действуем чётко.
Переезд и жизнь: визы, банки, переводы, бытовые вопросы, районы и школы.
Инвестиции: ликвидные объекты, аналитика, надёжные проекты, переговоры, управление арендой.
Флиппинг: дизайнеры, строители, полный контроль качества.
Нас выбирают за профессионализм, этичность, скорость и инфраструктуру, которая закрывает любые Ваши задачи.
Sirel Estate 88 — Ваш надёжный партнёр в Паттайе.
Sirel Estate 88 Co., LTD — Ваш комплексный партнёр по недвижимости в Паттайе
Мы сопровождаем клиентов на всех этапах: от подбора квартиры или виллы до полного сопровождения переезда, оформления документов и управления недвижимостью. Работаем честно, тактично и профессионально 24/7.
Услуги агентства
Подбор и покупка недвижимости
• Квартиры, виллы, дома, таунхаусы
• Новостройки и вторичный рынок
• Онлайн-просмотры и дистанционные сделки
• Переговоры с застройщиками и владельцами
• Проверка документов, сопровождение до регистрации
Инвестиционные решения
• Подбор ликвидных объектов
• Аналитика рынка Паттайи
• Расчёт доходности
• Арендные стратегии
• Управление недвижимостью для инвесторов
Переезд и адаптация в Таиланде
• Визовая поддержка
• Помощь с банками и платежами
• Переводы и коммуникация с тайскими службами
• Подбор районов, школ, инфраструктуры
• Решение бытовых вопросов “под ключ”
Флиппинг и ремонт
• Поиск объектов под перепродажу
• Дизайн-проект
• Контроль строителей, сроков и качества
• Полная подготовка объекта к продаже или аренде
Управление объектами
• Заселение арендаторов
• Контроль платежей
• Поддержание состояния объекта
• Фото- и видеоотчётность, сервис 24/7
Покупка на тайскую компанию
• Консультации по структуре сделки
• Подготовка необходимых документов
• Сопровождение при регистрации