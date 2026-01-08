  1. Realting.com
Sirel Estate 88 CO., LTD

Таиланд,
;
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
1 месяц
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
www.facebook.com/share/17b2sJ5Gdx/
Об агентстве

Sirel Estate 88 Co., LTD — Ваш комплексный партнёр в Паттайе.
Мы не работаем как обычные брокеры: сопровождаем Вас при покупке недвижимости и создаём инфраструктуру для комфортной жизни, переезда и инвестирования.

Мы предлагаем персональные решения под Ваши цели и бюджет. С нами тактично, честно, без давления, прозрачно и профессионально 24/7. Мы слышим Ваш запрос и действуем чётко.

Переезд и жизнь: визы, банки, переводы, бытовые вопросы, районы и школы.
Инвестиции: ликвидные объекты, аналитика, надёжные проекты, переговоры, управление арендой.
Флиппинг: дизайнеры, строители, полный контроль качества.

Нас выбирают за профессионализм, этичность, скорость и инфраструктуру, которая закрывает любые Ваши задачи.

Sirel Estate 88 — Ваш надёжный партнёр в Паттайе.

Услуги

Sirel Estate 88 Co., LTD — Ваш комплексный партнёр по недвижимости в Паттайе

Мы сопровождаем клиентов на всех этапах: от подбора квартиры или виллы до полного сопровождения переезда, оформления документов и управления недвижимостью. Работаем честно, тактично и профессионально 24/7.

Услуги агентства

Подбор и покупка недвижимости

• Квартиры, виллы, дома, таунхаусы
• Новостройки и вторичный рынок
• Онлайн-просмотры и дистанционные сделки
• Переговоры с застройщиками и владельцами
• Проверка документов, сопровождение до регистрации

Инвестиционные решения

• Подбор ликвидных объектов
• Аналитика рынка Паттайи
• Расчёт доходности
• Арендные стратегии
• Управление недвижимостью для инвесторов

Переезд и адаптация в Таиланде

• Визовая поддержка
• Помощь с банками и платежами
• Переводы и коммуникация с тайскими службами
• Подбор районов, школ, инфраструктуры
• Решение бытовых вопросов “под ключ”

Флиппинг и ремонт

• Поиск объектов под перепродажу
• Дизайн-проект
• Контроль строителей, сроков и качества
• Полная подготовка объекта к продаже или аренде

Управление объектами

• Заселение арендаторов
• Контроль платежей
• Поддержание состояния объекта
• Фото- и видеоотчётность, сервис 24/7

Покупка на тайскую компанию

• Консультации по структуре сделки
• Подготовка необходимых документов
• Сопровождение при регистрации

Квартиры
Смотреть все 33 объекта
Квартира 2 комнаты в Na Kluea, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Na Kluea
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 24/56
🏙 ONCE WONGAMAT — премиальный небоскрёб в Wongamat для тех, кто покупает статус и локацию ON…
$227,672
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/8
🏙 THE INDEED CONDO PATTAYA — самый доступный вход в новостройки Паттайи без компромиссов THE…
$43,958
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 10/24
🌴 EMBASSY LIFE — ликвидный проект для аренды в Джомтьене, без переплаты за «первую линию» EM…
$94,922
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/8
🏙️ SO ORIGIN PATTAYA — доступный проект в центре для аренды и ликвидности SO ORIGIN PATTAYA …
$55,692
Дома
Смотреть все 39 объектов
Вилла 7 комнат в Чонбури, Таиланд
Вилла 7 комнат
Чонбури
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Вилла в Паттайе — BAANMAE RESIDENCE 69, 6 спален, частный бассейн, Thung Klom–Tanman, от 17,…
$569,215
Вилла 4 комнаты в Чонбури, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Чонбури
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Виллы в Pattaya — рядом с Rugby School, премиальный семейный проект, от 23,1 млн ฿ Предлагаю…
$727,383
Дом 4 комнаты в Чонбури, Таиланд
Дом 4 комнаты
Чонбури
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Дом в Паттайе, район Pong — одноэтажный дом с участком, солнечными панелями, от 3,89 млн ฿ П…
$123,083
Вилла 5 комнат в Чонбури, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чонбури
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 614 м²
Количество этажей 3
Вилла в Pattaya — HARMONY HILLS VILLAS, частный бассейн, лифт, от 40,1 млн ฿ Предлагаются эк…
$1
Наши агенты за границей
Елена Бартдинская
Елена Бартдинская
72 объекта
