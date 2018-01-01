Renaissance Estate
Renaissance Estate - самое амбициозное агентство недвижимости Турции, которое завоевало главные призовые места у застройщиков и подарила тысячам клиентов лучшие решения в каждой ценовой категории.
Renaissance Estate – имеет собственные офисы в Алании, Анталии и Стамбуле, а так же большую партнерскую сеть офисов в Бодруме, Мармарисе, Фетхие, Мерсине, Сиде и других городах Турецкой республики.
Мы помогаем нашим клиентам приобретать, продавать или сдавать недвижимость в Турции, сопровождаем их на всех этапах оформления документов, помогаем с переездом на ПМЖ, открытием банковского счета и перевода денежных средств, а также решение всех финансовых операций, получением вида на жительство и турецкого гражданства, а также с адаптацией к жизни в новой стране. Наши основные преимущества это:
Надежность и профессионализм на каждом этапе работы.
Законность и уверенность в сопровождении сделки.
Самый большой выбор объектов в Турции.
Гарантия лучшей цены.
Высокие стандарты работы с клиентами.
Служба поддержки 24/7.
Ежегодно тысячи иностранных граждан покупают, продают или сдают в аренду недвижимость в Турции. В этом деле принципиально важно выбрать надежную компанию, а агентство недвижимости Renaissance Estate делает ставку именно на качество и быстрое решение запросов клиента.
Наша миссия помочь людям, которые ценят свое время и свои деньги и хотят для себя и своей семьи только самого лучшего.
Мы поможем Вам:
• профессионально подобрать недвижимость по Вашим критериям;
• управлять недвижимостью в Ваше отсутствие;
• выгодно продать или сдать Ваш объект в аренду;
• получить налоговый номер и открыть счет в банке;
• открыть собственный бизнес и правильно инвестировать;
• получить услуги юриста, нотариуса;
• получить Вид на Жительство в Турции;
• получить турецкое гражданство по закону об инвестициях в экономику страны;
• приобрести мебель и обустроить жилье;
• зарегистрировать счетчики на воду и электричество, подключить телефон и интернет;
• организовать строительные работы и ремонт;
• организовать трансфер и аренда машины;
• оплатить налог на имущество;
• оформить завещание.
Секрет успеха нашей компании - честность и профессионализм сотрудников нашей компании.