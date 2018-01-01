  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Renaissance Estate

Renaissance Estate

Турция, Saray Mah. Güzel Yalı Cad. 35/B Alanya / Antalya / Türkiye
Поделиться с помощью:
QR
Renaissance Estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
renaissance-estate.com
Описание

Renaissance Estate - самое амбициозное агентство недвижимости Турции, которое завоевало главные призовые места у застройщиков и подарила тысячам клиентов лучшие решения в каждой ценовой категории.

Renaissance Estate – имеет собственные офисы в Алании, Анталии и Стамбуле, а так же большую партнерскую сеть офисов в Бодруме, Мармарисе, Фетхие, Мерсине, Сиде и других городах Турецкой республики.

Мы помогаем нашим клиентам приобретать, продавать или сдавать недвижимость в Турции, сопровождаем их на всех этапах оформления документов, помогаем с переездом на ПМЖ, открытием банковского счета и перевода денежных средств, а также решение всех финансовых операций, получением вида на жительство и турецкого гражданства, а также с адаптацией к жизни в новой стране. Наши основные преимущества это:

Надежность и профессионализм на каждом этапе работы.

Законность и уверенность в сопровождении сделки.

Самый большой выбор объектов в Турции.

Гарантия лучшей цены.

Высокие стандарты работы с клиентами.

Служба поддержки 24/7.

Ежегодно тысячи иностранных граждан покупают, продают или сдают в аренду недвижимость в Турции. В этом деле принципиально важно выбрать надежную компанию, а агентство недвижимости Renaissance Estate делает ставку именно на качество и быстрое решение запросов клиента.

Наша миссия помочь людям, которые ценят свое время и свои деньги и хотят для себя и своей семьи только самого лучшего.

Мы поможем Вам:

• профессионально подобрать недвижимость по Вашим критериям;
• управлять недвижимостью в Ваше отсутствие;
• выгодно продать или сдать Ваш объект в аренду;
• получить налоговый номер и открыть счет в банке;
• открыть собственный бизнес и правильно инвестировать;
• получить услуги юриста, нотариуса;
• получить Вид на Жительство в Турции;
• получить турецкое гражданство по закону об инвестициях в экономику страны;
• приобрести мебель и обустроить жилье;
• зарегистрировать счетчики на воду и электричество, подключить телефон и интернет;
• организовать строительные работы и ремонт;
• организовать трансфер и аренда машины;
• оплатить налог на имущество;
• оформить завещание.

Секрет успеха нашей компании - честность и профессионализм сотрудников нашей компании.

Наши агенты в Турции
Дмитрий Розувакин
Дмитрий Розувакин
6 341 объект
Агентства рядом
TrustPoint
152 объекта

Trust Poınt (Точка Доверия) – это ведущая компания в Алании, обладающая знаниями и опытом в сфере недвижимости. В нашем штате есть собственный Индекс Потребительских Цен ИПЦ (бухгалтерия) и команда квалифицированных адвокатов, так что мы с легкостью займёмся всеми вашими вопросами по налоговым кодам, по документам, подтверждающим право собственности, а также вопросами по правам на банковские и иммиграционные услуги.

Вы должны знать, что если вы инвестируете в недвижимость сумму не менее 250 000 долларов США, то вы можете легко получить право на получение гражданства Турции. В портфолио нашей компании вы найдёте квартиры, уже готовые к вашему переезду, которые откроют вам лёгкий путь на получение турецкого гражданства!

Члены нашей команды говорят на Арабском, Русском, Английском, Немецком языках и Фарси. Каждый участник нашей команды имеет Сертификат Эксперта по Недвижимости.

Наши клиенты имеют для нас огромное значение

Каждый шаг нашего сотрудничества конфиденциален и обсуждается только между нами, каждый отдельный контракт находится под нашим пристальным адвокатским контролем. Приезжайте в Аланию, проводите время с любимым человеком, посещайте красивые места, расслабляйтесь под солнцем, а в это время мы будем заниматься вашими проблемами! Вы совершенно точно не останетесь одиноки в Алании! Мы станем вашими лучшими друзьями!

Comfort Homes Turkey
12 объектов

Агентство недвижимости в Алании Comfort Homes Turkey официально зарегистрировано на территории Турецкой Республики, но филиалы и партнеры есть во многих странах мира. Мы продаем недвижимость в Алании и многих других городах Турции. Наша команда, молодых и амбициозных людей, далека от стандартных правил работы. У нас вы можете не только приобрести, продать или арендовать недвижимость в Турции. Мы предоставляем обширный спектр услуг: НАШ ДЕВИЗ: СЧАСТЛИВЫЙ КЛИЕНТ ЗАКОН ДЛЯ РИЭЛТОРА!

Partners Global
48 объектов

Наша компания начала свою деятельность с международных продаж и маркетинговых операций с ассортиментом бренда Folkart. Впоследствии наша миссия изменилась и мы начали изучать потребности профессионального рынка в Стамбуле и других городах Турции. Partners Global Property расширила свою деятельность, включив в портфолио известные и роскошные проекты в таких городах, как Стамбул, Измир и Бодрум. Приоритет нашей компании — инвестирование капитала в Турцию и предоставление квалифицированного ассортимента в сегменте ультра-люкс. Мы также уделяем первостепенное внимание таким услугам, как консультации по инвестициям и недвижимости, а также консультации по инвестициям и гражданству.

Cadde emlak
2 объекта

Cadde Real Estate & Investment Consulting - ведущая компания, которая предоставляет экспертные консультации и услуги, чтобы помочь клиентам ориентироваться в сложном мире недвижимости и инвестиций.

Buy Properties in Turkey
2 объекта

Buy Properties in Turkey - известная компания в Турции с опытом работы более 8 лет на рынке недвижимости, которая оказывает услуги во всех сегментах рынка недвижимости и сотрудничает с крупным застройщиком - Toprak Construction -  строительной компанией, которая начала свой бизнес в 1988 году. Благодаря многолетнему опыту работы в строительной отрасли в разных  регионах Турции, компания быстро завоевала отличную репутацию и сейчас является одним из самых крупных и хорошо известных застройщиков. Наша компания имеет обширную базу данных объектов недвижимости, охватывающую Средиземноморское побережье Турции. Для покупателей мы предложим надежные и выгодные варианты.

Наша цель – максимальное удовлетворение ожиданий клиентов результатами взаимного сотрудничества.

Realting.com
Перейти