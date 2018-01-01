Описание

Renaissance Estate - самое амбициозное агентство недвижимости Турции, которое завоевало главные призовые места у застройщиков и подарила тысячам клиентов лучшие решения в каждой ценовой категории.

Renaissance Estate – имеет собственные офисы в Алании, Анталии и Стамбуле, а так же большую партнерскую сеть офисов в Бодруме, Мармарисе, Фетхие, Мерсине, Сиде и других городах Турецкой республики.

Мы помогаем нашим клиентам приобретать, продавать или сдавать недвижимость в Турции, сопровождаем их на всех этапах оформления документов, помогаем с переездом на ПМЖ, открытием банковского счета и перевода денежных средств, а также решение всех финансовых операций, получением вида на жительство и турецкого гражданства, а также с адаптацией к жизни в новой стране. Наши основные преимущества это:

Надежность и профессионализм на каждом этапе работы.

Законность и уверенность в сопровождении сделки.

Самый большой выбор объектов в Турции.

Гарантия лучшей цены.

Высокие стандарты работы с клиентами.

Служба поддержки 24/7.

Ежегодно тысячи иностранных граждан покупают, продают или сдают в аренду недвижимость в Турции. В этом деле принципиально важно выбрать надежную компанию, а агентство недвижимости Renaissance Estate делает ставку именно на качество и быстрое решение запросов клиента.

Наша миссия помочь людям, которые ценят свое время и свои деньги и хотят для себя и своей семьи только самого лучшего.

Мы поможем Вам:

• профессионально подобрать недвижимость по Вашим критериям;

• управлять недвижимостью в Ваше отсутствие;

• выгодно продать или сдать Ваш объект в аренду;

• получить налоговый номер и открыть счет в банке;

• открыть собственный бизнес и правильно инвестировать;

• получить услуги юриста, нотариуса;

• получить Вид на Жительство в Турции;

• получить турецкое гражданство по закону об инвестициях в экономику страны;

• приобрести мебель и обустроить жилье;

• зарегистрировать счетчики на воду и электричество, подключить телефон и интернет;

• организовать строительные работы и ремонт;

• организовать трансфер и аренда машины;

• оплатить налог на имущество;

• оформить завещание.

Секрет успеха нашей компании - честность и профессионализм сотрудников нашей компании.