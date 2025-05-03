Q Investments International

Об агентстве

Те, кто знаком с моим подходом, знают, что моим приоритетом является эффективность и достижение амбициозных целей при сохранении самых высоких этических стандартов и лучших отраслевых практик. Как опытный специалист с хорошо зарекомендовавшей себя позицией в сфере недвижимости, я на протяжении многих лет совершенствую свои навыки в сфере переговоров, продаж, управления активами, недвижимости и прямых инвестиций. Я получил степень магистра в области управления бизнесом и завершил комплексную двухлетнюю программу управления недвижимостью. Кроме того, я получил международные брокерские лицензии на недвижимость и активно участвую в различных тренингах и симпозиумах, связанных с рынком недвижимости. В течение многих лет я продаю новые инвестиции в Польше, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах.