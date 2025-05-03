  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Q Investments International

Q Investments International

Великобритания, Лондон
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Polski
Веб-сайт
Веб-сайт
qinvestments.london/
Об агентстве

Те, кто знаком с моим подходом, знают, что моим приоритетом является эффективность и достижение амбициозных целей при сохранении самых высоких этических стандартов и лучших отраслевых практик. Как опытный специалист с хорошо зарекомендовавшей себя позицией в сфере недвижимости, я на протяжении многих лет совершенствую свои навыки в сфере переговоров, продаж, управления активами, недвижимости и прямых инвестиций. Я получил степень магистра в области управления бизнесом и завершил комплексную двухлетнюю программу управления недвижимостью. Кроме того, я получил международные брокерские лицензии на недвижимость и активно участвую в различных тренингах и симпозиумах, связанных с рынком недвижимости. В течение многих лет я продаю новые инвестиции в Польше, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах.

Услуги

Продать и арендовать недвижимость.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 13:58
(UTC+1:00, Europe/London)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Великобритании
E E Alsaqati
E E Alsaqati
Агентства рядом
The Redland Property Group Ltd
Великобритания, Сити
Год основания компании 2019
Жилая недвижимость 97
Redland Property Group - это сотрудничество лучших агентов и разработчиков по всему миру, объединяющее вас, клиента, для предоставления вам лучших инвестиционных сделок. Мы действуем как посредники/женщины, между покупателем и застройщиком, мы ничего не продаем и не строим сами и поэтому …
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English
Skylight Venture Group
Великобритания, Лондон
Год основания компании 2019
Мы — команда профессиональных и опытных специалистов во всех сферах, в которых мы специализируемся. Честность и порядочность лежат в основе наших основных ценностей. Skylight Venture Group Limited — международная консультационная компания, работающая в трех основных сферах: Консультации п…
Оставить заявку
PRO Gold
TrustPoint
Великобритания, Лондон
Год основания компании 2015
Новостройки 1 Жилая недвижимость 707 Коммерческая недвижимость 21 Земельные участки 5
Trust Point International Real Estate Trust Point International Real Estate — ведущее агентство недвижимости, специализирующееся на элитной недвижимости в Великобритании, Испании, Дубае, Турции и на Северном Кипре. С неизменной приверженностью к совершенству мы предоставляем экспертные ре…
Оставить заявку
Golden House
Великобритания, Лондон
Год основания компании 2014
Краткосрочная аренда 1
Специалисты компании GOLDEN HOUSE, Киев, Украина оказывают полный комплекс услуг по таким направлениям, как: Продажа. Мы предлагаем комплекс решений для владельцев недвижимости, позволяющих продать объект по максимальной рыночной цене. Методика реализации основана на фундаментальных исследов…
Оставить заявку
Realting.com
Перейти