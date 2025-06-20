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Hayat

Турция, Аланья
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
На платформе
На платформе
1 год 3 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Об агентстве

Мы помогаем нашим клиентам со всего мира находить и приобретать самые привлекательные объекты недвижимости для жизни, инвестиций и получения пассивного дохода.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:12
(UTC+3:00, Europe/Kyiv)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Мои партнеры
5 застройщиков 2 агента 1 агентство
Квартиры
Смотреть все 1 505 объектов
Квартира в Малые Зондские острова, Индонезия
Квартира
Малые Зондские острова
Комплекс на 44 апартамента с неперекрываемым видом на океан на 220 градусов. Он включает в с…
$356,000
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай
Инвестиционный небоскреб в сердце Business Bay. Площадь: от 70 м² до 310 м² Количество…
$506,474
Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья
Площадь 59 м²
Апартаменты в новом жилом комплексе в Паяллар. Площадь: 1.603 м2 БЛОК: Один блок, 3 этажа + …
$61,818
Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья
Площадь 44 м²
Элитный жилой комплекс с особенностями 5-звездочного отеля. Новый проект премиум-класса расп…
$196,298
Дома
Смотреть все 328 объектов
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд
Современные меблированная вилла в Убуде с панорамными окнами и приватными бассейном.   …
$246,843
Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова
Площадь 72 м²
Роскошный комплекс с 44 апартаментами и виллами с частным бассейном. Расположен в самом серд…
$222,982
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд
Площадь 65 м²
Приглашаем вас окунуться в уникальную атмосферу эксклюзивного комплекса вилл, расположенного…
$152,299
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу
Площадь 84 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
$351,816
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 51 объект
Коммерческое помещение 40 м² в Аланья, Турция
Коммерческое помещение 40 м²
Аланья
Площадь 40 м²
Коммерческая недвижимость в районе Тюрклер для бизнеса и инвестиций. Проект состоит из одног…
$369,351
Коммерческое помещение 6 000 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 6 000 м²
Терни
Площадь 6 000 м²
Прекрасная вилла – отель  в викторианском стиле, находящаяся в небольшом городке на берегу Т…
$29,96 млн
Продажа действующего отеля с высоким рейтингом в Прешов, Словакия
Продажа действующего отеля с высоким рейтингом
Прешов
Hotel Petra — это отель в городе Грабушице, в 26 км от такой достопримечательности, как Добш…
$1,20 млн
Коммерческое помещение 1 000 м² в Рим, Италия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Рим
Площадь 1 000 м²
Отель 3 *, расположенный в исторической части XVII века, всего в 200 метрах от Собора Святог…
$10,33 млн
Земельные участки
Смотреть все 7 объектов
Участок земли в Средиземноморский регион, Турция
Участок земли
Средиземноморский регион
Предлагается земельный участок в районе Мезитли, Мерсин, идеально подходящий для застройки ж…
$4,24 млн
Участок земли в Муратпаша, Турция
Участок земли
Муратпаша
Предлагается земельный участок в районе Коньяалты, Анталия, который идеально подходит для ст…
$10,17 млн
Участок земли в Средиземноморский регион, Турция
Участок земли
Средиземноморский регион
Предлагается земельный участок, расположенный в живописном районе Мезитли, Мерсин, и идеальн…
$5,00 млн
Участок земли в Средиземноморский регион, Турция
Участок земли
Средиземноморский регион
Предлагается возможность инвестиций в недвижимость на первой береговой линии в районе Мезитл…
$1,47 млн
Наши агенты в Турции
Елена Бировчак
Елена Бировчак
1 892 объекта
Агентства рядом
Ünal İnşaat antalya
Турция, Средиземноморский регион
Год основания компании 2010
Жилая недвижимость 9 Земельные участки 1
Наша компания  работает в Анталии 10 лет. Мы- агентство недвижимости, где вы всегда сможете найти подходящие вам варианты. Наш опытный и дружелюбный персонал будет рад проконсультировать вас по любым вопросам. Наши два филиала распологаются в Анталии , районы Кепез и Дошемалты. Наше агенст…
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Alanya Smart Invest
Турция, Аланья
Новостройки 1 Жилая недвижимость 3
Кто мы? Мы – молодая, интернациональная сплоченная команда опытных риелторов. Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных профессионалов и талантливых личностей, способных решать задачи любой сложности и сделать лучшую подборку недвижимости по предп…
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EOS Turkey Property
Турция, Мраморноморский регион
Новостройки 27
Первый принцип EOS TURKEY PROPERTY — профессионализм и полный спектр услуг. Наш сервис начинается с первой секунды контакта инвестора и будет продолжаться постоянно. В нашей истории на рынке недвижимости Турции были совершены сделки на более чем 300 миллионов $ с зарубежными инвесторами из р…
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PRO Silver
Akarkom
Турция, Мраморноморский регион
Год основания компании 2016
Новостройки 1 Жилая недвижимость 22
Мы являемся ведущей компанией в сфере недвижимости в Турции. Наша команда консультантов говорит на более чем 9 языках и поможет вам найти подходящую недвижимость в Турции в соответствии с вашими потребностями и желаниями.
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ALL IN ONE Invest
Турция, Мраморноморский регион
Жилая недвижимость 15
Мы ведем бизнес, основанный на удержании и рекомендации, а это означает, что большинство клиентов являются постоянными покупателями и продавцами или людьми, которых рекомендуют друзья и члены семьи. У нас также есть ценные рекомендации для юристов по недвижимости, агентов по недвижимости,…
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