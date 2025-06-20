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Наша компания работает в Анталии 10 лет. Мы- агентство недвижимости, где вы всегда сможете найти подходящие вам варианты. Наш опытный и дружелюбный персонал будет рад
проконсультировать вас по любым вопросам. Наши два филиала распологаются в Анталии , районы Кепез и Дошемалты.
Наше агенст…
Кто мы?
Мы – молодая, интернациональная сплоченная команда опытных риелторов. Коллектив нашего агентства собран исключительно из любящих своё дело людей, опытных профессионалов и талантливых личностей, способных решать задачи любой сложности и сделать лучшую подборку недвижимости по предп…
Первый принцип EOS TURKEY PROPERTY — профессионализм и полный спектр услуг. Наш сервис начинается с первой секунды контакта инвестора и будет продолжаться постоянно. В нашей истории на рынке недвижимости Турции были совершены сделки на более чем 300 миллионов $ с зарубежными инвесторами из р…
Мы являемся ведущей компанией в сфере недвижимости в Турции. Наша команда консультантов говорит на более чем 9 языках и поможет вам найти подходящую недвижимость в Турции в соответствии с вашими потребностями и желаниями.
Мы ведем бизнес, основанный на удержании и рекомендации, а это означает, что большинство клиентов являются постоянными покупателями и продавцами или людьми, которых рекомендуют друзья и члены семьи.
У нас также есть ценные рекомендации для юристов по недвижимости, агентов по недвижимости,…