  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. PERCENT&CO АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ

PERCENT&CO АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ

Art of Living Mall, 2nd Floor, Al Barsha 2, Dubai, UAE
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
percentco.ae/
Об агентстве

PERCENT&CO REAL ESTATE
ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ. РАБОТАЕМ С ТОП-ЗАСТРОЙЩИКАМИ.
Услуги агентства Percent&Co для вас абсолютно бесплатны, при покупке недвижимости на первичном рынке. А проводить сделку через агентство намного выгоднее, чем покупать у застройщика напрямую.
Мы помогаем инвесторам приобрести объекты на ранних стадиях строительства с максимальными скидками и эксклюзивными условиями.

+30–50% рост стоимости на этапе строительства
Гарантированный доход от аренды после сдачи
Гибкие условия оплаты от застройщиков
Доступ к закрытым предложениям

ОБЪЕМ ЗАКРЫТЫХ СДЕЛОК: $1,7 МЛРД
СРЕДНИЙ ROI КЛИЕНТОВ: 15%

Услуги

Сервис 360°

Подбор недвижимости от топ-застройщиков
Мы подбираем квартиры, виллы и таунхаусы только от проверенных девелоперов. Предложим лучшие варианты в вашем бюджете — без скрытых комиссий и с полным пониманием, что вы покупаете.

Сервис для иностранных клиентов
Работаем с клиентами со всего мира — поможем открыть счёт, выбрать недвижимость и оформить покупку дистанционно. Всё на понятном языке и с личным сопровождением.

Анализ доходности аренды и роста стоимости
Подскажем, какие объекты приносят наибольший доход и где выгоднее всего вложиться. Сравним районы, посчитаем возможную аренду и спрогнозируем рост цен.

Юридическое сопровождение сделки
Наши специалисты помогут пройти весь процесс покупки спокойно и без стресса. Проверим документы, оформим договор и проследим, чтобы всё было безопасно и по закону.

Команда экспертов в недвижимости
Наша команда – это лучшие эксперты по инвестициям в недвижимость ОАЭ. Работаем с задачами от покупки недвижимости для себя до формирования инвестиционных портфелей на сотни миллионов долларов.


 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 07:14
(UTC+4:00, Asia/Dubai)
Понедельник
09:00 - 21:00
Вторник
09:00 - 21:00
Среда
09:00 - 21:00
Четверг
09:00 - 21:00
Пятница
09:00 - 21:00
Суббота
09:00 - 21:00
Воскресенье
09:00 - 21:00
Наши агенты в ОАЭ
Майр Теза
Майр Теза
491 объект
Агентства рядом
Address Property
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2011
Новостройки 8
Большой опыт работы на рынке Дубаи. Договора со всеми застройщиками. Большая база готовых объектов.
Оставить заявку
TRANIO
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2010
Новостройки 1857 Жилая недвижимость 1562
Tranio — это международный брокер недвижимости По запросу клиентов мы подбираем недвижимость, а также лучших поставщиков услуг, необходимых для выгодного и безопасного инвестирования за рубежом. Мы помогаем по следующим направлениям: консультации по стратегии инвестирования, аудит объе…
Оставить заявку
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2014
Новостройки 5 Жилая недвижимость 2
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKERS - это брокерская компания по недвижимости в Дубае, в которой работают многоязычные,  многонациональные, опытные консультанты по недвижимости, обладающие глубокими знаниями о недвижимости Дубая. Мы предоставляем нашим взыскательным клиентам всесторонний и эфф…
Оставить заявку
Berkshire Hathaway HomeServices
ОАЭ, Дубай
Berkshire Hathaway HomeServices Gulf Properties — ведущее агентство недвижимости в регионе. Мы предлагаем квалифицированные консультации и профессиональную поддержку своим клиентам по всему миру. Наша компания гордится своей безукоризненной репутацией и отличным сервисом благодаря нашим про…
Оставить заявку
EBDAA GROUP FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2012
Жилая недвижимость 5
Когда мы основали Ebdaa Development LLC, нашей целью было лидерство в сфере строительства, достигнутое благодаря приверженности качественной работе и безупречному управлению клиентской базой. Группа предприятий Ebdaa была основана в 2013 году с центральным офисом в Дубае, Объединенные Арабск…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку Показать контакты
Realting.com
Перейти