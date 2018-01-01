Properhome

Агенство по продаже недвижимости в Турции Proper Home. Предлагает инвестиции в недвижимость международным пользователям.
Большой выбор недвижимости от строящегося до вторичного жилья. Подбор вариантов под Ваш запрос и показ объектов от Анталии до Стамбула внутри одной компании.
Мы гарантируем своим клиентам полную юридическую защищенность.
Преимущество наших клиентов – это возможность в любой момент связаться с компанией Proper Home и получить грамотную профессиональную консультацию по всем вопросам.
Свыше 3000 объектов в базе
Выбирайте в каталоге уютную квартиру для постоянного проживания или сдачи в аренду. Роскошную виллу мечты на берегу моря. Коммерческую недвижимость с гарантированным доходом для получения пассивного заработка или открытия своего собственного бизнеса в Турции.
Мы подберем для Вас лучшие предложения на рынке недвижимости, которое подойдет Вам по всем параметрам.
К услугам клиентов:
• большой выбор турецкой недвижимости на русскоязычном сайте;
• оформление права собственности;
• ВНЖ;
• Оформление гражданства;
• профессиональные консультации по юридическим, бухгалтерским и страховым вопросам;
• беспроцентные рассрочки от застройщиков.