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Properhome

Toros mah. 807 sok. Kurgu Plaza 2 No 3 ic kapi No 3 Konyaalti/Antalya
;
Properhome
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2010
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.properhome.ru
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Описание

Агенство по продаже недвижимости в Турции Proper Home. Предлагает инвестиции в недвижимость международным пользователям. 
Большой выбор недвижимости от строящегося до вторичного жилья. Подбор вариантов под Ваш запрос и показ объектов от Анталии до Стамбула внутри одной компании.
Мы гарантируем своим клиентам полную юридическую защищенность. 

Преимущество наших клиентов – это возможность в любой момент связаться с компанией Proper Home и получить грамотную профессиональную консультацию по всем вопросам.

Свыше 3000 объектов в базе
Выбирайте в каталоге уютную квартиру для постоянного проживания или сдачи в аренду. Роскошную виллу мечты на берегу моря. Коммерческую недвижимость с гарантированным доходом для получения пассивного заработка или открытия своего собственного бизнеса в Турции.
Мы подберем для Вас лучшие предложения на рынке недвижимости, которое подойдет Вам по всем параметрам.

Услуги

К услугам клиентов:
•    большой выбор турецкой недвижимости на русскоязычном сайте;
•    оформление права собственности;
•    ВНЖ;

•    Оформление гражданства;
•    профессиональные консультации по юридическим, бухгалтерским и страховым вопросам;
•    беспроцентные рассрочки от застройщиков.

 

Наши агенты в Турции
Ярослав Майбенко
Ярослав Майбенко
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Gemahmutlar

Нам доверяют тысячи людей. -Бесплатная регистрация без скрытой комиссии Мы проведем вас за ручку по всей сделке от начала и до конца, где нет места трудностям, ошибкам и потерям. -Бесплатная оценка рыночной стоимости Без труда сможете оценить выгоды, рассчитать инвестиционную прибыль и все перспективы от своего приобретения. -Офисы по всему миру Денежные переводы для приобретения недвижимости без ограничений. Вы получите самые выгодные и безопасные варианты.

Realty World Alanya
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Realty World – наиболее динамично развивающееся агентство недвижимости США, основанное в 1973 году. На данный момент объем инвестиций компании составляет 1,5 миллиарда долларов США и направлены на продвижение бренда и ежегодный 30%-ный рост агентства. В 2005 году агентство Realty World открылось в Турции и в первый же год завоевало местный рынок недвижимости. Realty World Turkey открыло более 130 офисов по всей Турции и несколько лет удостаивалось звания самого быстроразвивающегося агентства сети во всем мире. Realty World Turkey поддерживает рост на балканском рынке и приобретает права мастер-франшизы в Турецкой Республики Северного Кипра, а также Болгарии и Греции.

Alanya Eiendom
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«ALANYA EİENDOM» является официальным лицензированным агентством недвижимости и застройщиком, осуществляющим свою деятельность на территории Турции с 2003 года на основании лицензии N10440, выданной Торгово Промышленной Палатой г. Аланья. Компания имеет богатый профессиональный опыт работы и предлагает сервис высочайшего качества. 

Менеджеры по продаже являются профессионалами своего дела, имеют большой опыт работы и хорошее знание рынка недвижимости на побережье Средиземного моря. Наши сотрудники постоянно проходят обучение, мы посещаем выставки зарубежной недвижимости, представляя на них рынок недвижимости Турции.

За многолетний опыт работы компания имеет представительства в Украине, России, Казахстане, Азербайджане, Норвегии, Дании, Бельгии и Швеции; уверенно занимает лидирующие позиции и входит в число крупнейших агентств региона. Основным видом деятельности компании является продажа и аренда жилой и коммерческой недвижимости в Турции как первичного, так и вторичного рынка также строительство и инвестиционные направления.

Мы находимся рядом с клиентами с первого дня знакомства и сопровождаем на всех этапах нахождения в Турции. Предоставляем нашим клиентам бесплатные ознакомительные туры, в ходе которого предлагается недвижимость исходя из личных предпочтений клиента. Большой акцент мы делаем на постпродажный сервис. Список предлагаемых услуг не ограничивается только оформлением сделки и обстановки квартиры. Мы предоставляем помощь в решении всех вопросов, связанных с проживанием в Турции: ремонтные работы, заказ трансфера, клининговые услуги, аренда автомобиля, вызов врача, оформление ВНЖ, организация туров, сдача недвижимости в аренду и многое другое. Мы даем стопроцентную гарантию на предоставляемый сервис. Каждый клиент имеет доступ на персональный аккаут в режиме онлайн на сайте компании Alanya Eiendom. 

Обратившись в компанию Alanya Eiendom, процесс покупки недвижимости в Турции станет для Вас приятным времяпрепровождением, а все хлопоты мы возьмем на себя. 

Sun World Real Estate
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Как "Sun World Real Estate", мы фокусируемся на активах в сфере недвижимости. Благодаря нашему опыту в сфере недвижимости, нашей зависимости от качества , нашей способности решать проблемы, ориентированные на людей, перед лицом потребностей наших клиентов.

Мы разрабатываем для вас конкретные стратегии в процессе продажи, покупки и аренды всех видов инвестиций в недвижимость во всех уголках мира, как на национальном, так и на международном уровнях, а благодаря нашим подробным знаниям, используя современные, инновационные маркетинговые методы, мы направляем инвестиции в недвижимость наших клиентов и предоставляем услуги по защите их интересов. 

В то же время наша строительная компания уже 19 лет предлагает нашим клиентам новые и комфортные жилые помещения. 

Веста эстейт
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Vesta Real Estate работает на рыке недвижимости 10 лет. Это много или мало? Оптимально! Мы молоды и полны сил. При этом имеем солидный опыт в сфере недвижимости и готовы предоставить рекомендации. Наши принципы остаются неизменными с первого дня работы • В базе – только проверенные предложения. Ежедневное пополнение и корректировка • Безопасность. Мы сотрудничаем с крупными надежными застройщиками и добросовестными частными инвесторами • Интересы клиента – превыше всего. Мы ищем варианты по нескольким десяткам параметров • Прозрачность работы – условия сотрудничества четко прописаны в договоре • Долгосрочное сотрудничество – наша цель. Предлагаем услуги управления инвестиционной недвижимостью В Vesta Real Estate над каждым проектом работает слаженная команда – риэлторы, юристы, страховые агенты, переводчики, управляющие инвест-проектами. Мы на связи от момента обращения до получения документов на недвижимость.

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