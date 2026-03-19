PLC Real Estate

Опыт, которому вы можете доверять: PLC Недвижимость
С 2018 года PLC Недвижимость была краеугольным камнем рынка недвижимости Таиланда, построенного на основе более чем 20-летнего международного опыта в области недвижимости, строительства и инвестиций.
Хотя наше имя эволюционировало, чтобы отразить наш рост, наша основная миссия остается неизменной: предоставление непревзойденного профессионального обслуживания, которое ставит клиента на первое место. Мы не просто находим недвижимость, мы строим прочные отношения, основанные на прозрачности, юридической целостности и глубокой страсти к тайской недвижимости.
Почему выбирают PLC Недвижимость?
Проверенная запись трека: Присутствуя в Таиланде с 2018 года, мы привносим в местный рынок мастерство в сочетании с двумя десятилетиями высокого уровня отраслевого опыта из Англии и за ее пределами.
Личное прикосновение: Мы гордимся обслуживанием клиентов на уровне бутиков. Мы понимаем, что покупка, продажа или развитие недвижимости является важным жизненным событием, и мы относимся к каждой сделке с индивидуальным вниманием, которого она заслуживает.
Общая собственность Помимо стандартных продаж и аренды, мы используем наш опыт строительства и реконструкции, чтобы предложить 360-градусный подход к недвижимости - от инвестиционного консалтинга до юридической помощи.
Базируясь в Паттайе и Джомтьене, мы предлагаем профессиональные стандарты, которые вы ожидаете, с местными знаниями «на местах», которые вам нужны.
Наша философия: "Экспертиза, охватывающая десятилетия, сервис, адаптированный к сегодняшнему дню. Мы находим дома и обеспечиваем инвестиции в Таиланде с 2018 года, и мы только начинаем.
🏘️ Основные услуги в сфере недвижимости
Продажа недвижимости: Экспертное представительство для покупки и продажи роскошных кондоминиумов, домов, вилл и земли для развития.
Аренда недвижимости: Управление как краткосрочными, так и долгосрочными списками аренды.
Управление недвижимостью: Управление полным спектром услуг для владельцев, обеспечение сохранности и аренды недвижимости.
Профессиональные оценки, чтобы помочь владельцам определить текущую рыночную стоимость своих активов.
📈 Инвестиции и консультации
Инвестиции в недвижимость Стратегия: индивидуальные советы для инвесторов, желающих выйти на рынок Таиланда или расширить свой портфель.
Консалтинговые услуги: Руководство высокого уровня, использующее ваш 20-летний опыт работы в международной отрасли.
Анализ рынка: глубокое понимание тенденций в сфере недвижимости в Паттайе и Джомтьене.
⚖️ Правовые и административные Поддержка
Title Deed Assistance: Навигация по сложностям владения тайской недвижимостью (передача сенота и т. д.).
Юридическое руководство: Обеспечение того, чтобы все транзакции были полностью законными и прозрачными как для тайских, так и для иностранных граждан.
Due Diligence: Тщательная проверка недвижимости для защиты интересов покупателей.
🏗️ Развитие и строительство (через QA Living)
Развитие собственности: Опыт в выявлении и освоении земель.
Строительство и ремонт: Высококачественные строительные услуги и модернизация недвижимости.
Проектный маркетинг: Профессиональный маркетинг и стратегии продаж для новых разработок.
📱 Цифровые и маркетинговые продукты
Профессиональное видеопроизводство: Высококачественные прогулки по недвижимости и рекламный контент.
Цифровые рекламные кампании: целевая реклама Google и Facebook для привлечения квалифицированных покупателей.
SEO и брендинг: Оптимизация видимости недвижимости в Интернете через plcthaiproperty.com и Google Business Profiles.