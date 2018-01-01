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ООО "Персональный риэлтер. Недвижимость"

Беларусь, ул.Левая Дубровенка,д.32,офис 36, 212030 г. Могилев
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ООО "Персональный риэлтер. Недвижимость"
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Čeština, Français, Latviešu, Română, Lietuvių, Български, Svenska, Suomi, Italiano, Portugues, Українська, Hungarian, Türkçe, 简体中文, Српски, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Описание

"Персональный риэлтор Недвижимость" - это бренд, который уже 19 лет помогает клиентам купить,продать и решить любые вопросы в сфере недвижимости. Если необходимо продать квартиру или купить хороший дом, люди обращаются к нам за помощью.
Ждём вас в гости по адресу: пер.Тани Карпинской д.11.

Услуги
  • Услуги оценки
  • Консультации по всем вопросам недвижимости
  • Продажа квартир
  • Покупка квартир
  • Продажа коммерческой недвижимости
  • Введение в эксплуатацию
  • Консервация
  • Узаконивание перепланировок
  • Юридическое сопровождение сделки
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АН «Мариэлт» со дня основания быстро развивается и обладает финансовой устойчивостью. Нам доверяют, потому что мы придерживаемся прозрачности во взаимотношениях с нашими клиентами, гибкости ценовой политики в сфере риэлторских услуг, а также персонального подхода к каждому клиенту.

Клиентоориентированность, адекватность вознаграждения и скорость решения поставленных задач — базовые принципы нашей компании. В «Мариэлт» работают только аттестованные специалисты с юридическим образованием. Сделки осуществляются в среднем на 35% быстрее других агентств Минска. Бесплатно консультируем на всех этапах сделки. Каждое предложение проходит оценку экспертов, перед выходом на рынок.

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Коммерческая недвижимость (продажа, аренда) – также входит в круг оказываемых нами услуг. Агенты и риэлтеры с богатейшим опытом в недвижимости окажут услугу профессионально, качественно и в максимально сжатые сроки.

Сотни метров. Комфорт и безопасность в каждом метре.

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