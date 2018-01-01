ООО "Персональный риэлтер. Недвижимость"
Беларусь, ул.Левая Дубровенка,д.32,офис 36, 212030 г. Могилев
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2020
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Čeština, Français, Latviešu, Română, Lietuvių, Български, Svenska, Suomi, Italiano, Portugues, Українська, Hungarian, Türkçe, 简体中文, Српски, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Описание
"Персональный риэлтор Недвижимость" - это бренд, который уже 19 лет помогает клиентам купить,продать и решить любые вопросы в сфере недвижимости. Если необходимо продать квартиру или купить хороший дом, люди обращаются к нам за помощью.
Ждём вас в гости по адресу: пер.Тани Карпинской д.11.
Услуги
- Услуги оценки
- Консультации по всем вопросам недвижимости
- Продажа квартир
- Покупка квартир
- Продажа коммерческой недвижимости
- Введение в эксплуатацию
- Консервация
- Узаконивание перепланировок
- Юридическое сопровождение сделки
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
Наши агенты в Беларуси
Агентства рядом