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OD Brokers Sp. z o. o.

Plac Inwalidów 10, 01-552 Warsaw
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Тип компании
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Агентство недвижимости
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Наши агенты в Польше
Olga Dul
Olga Dul
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PRO Silver
Zaitseva Estates
Польша, Познань
Год основания компании 2018
Новостройки 17 Жилая недвижимость 1833 Коммерческая недвижимость 96 Долгосрочная аренда 439 Земельные участки 235
Natalia Zaitseva Эксперт по недвижимости и инвестициям в Польше Я работаю там, где недвижимость перестаёт быть просто объектом, а превращается в стратегический инструмент — для сохранения капитала, его роста и уверенности в будущих перспективах. Моя специализация — рынок Познани. Эт…
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OKEASK
Польша, Варшава
Год основания компании 2017
Жилая недвижимость 1167 Коммерческая недвижимость 87 Долгосрочная аренда 201 Земельные участки 31
Агентство недвижимости в Варшаве. Подбираем квартиры на продажу, дома, коммерческие объекты согласно Вашим запросам как на первичном рынке, в том числе и на этапе строительства, так и на вторичном рынке недвижимости. Наша задача - это качественная работа с клиентом на каждом этапе аренды/пок…
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Starter House
Польша, Варшава
Год основания компании 2017
Starter House — специализированное агентство недвижимости в Варшаве для мигрантов и предпринимателей из стран СНГ и Балтии. Индивидуальный подход. Подбираем быстро и выгодно любую недвижимость: аренда, покупка, продажа в Варшаве. Имея в распоряжении обширную базу предложений, мы быстро на…
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GOESTE
Польша, Варшава
Год основания компании 2014
Жилая недвижимость 3578 Коммерческая недвижимость 5 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 223
Наше агентство недвижимости специализируется на продаже домов и квартир в Варшаве и окрестностях. Мы предоставляем комплексные услуги нашим клиентам, всегда предлагая квалифицированные консультации и выбирая наиболее оптимальные решения на каждом этапе процесса. Мы продаем недвижимость вы…
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Keller Williams Poland
Польша, Великопольское воеводство
Год основания компании 2020
Keller Williams (1983г.) лидер на мировом рынке продажи недвижимости. Многочисленными изданиями, в том числе Forbes компания была признана одним из самых рейтинговых агентств недвижимости. На данный момент мы действуем в 52 странах мира, что помогает нам находить недвижимость для своих к…
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