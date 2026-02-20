АН Недвижимость.39

Услуги

1. Покупка и продажа жилья

· Подбор квартир на вторичном рынке (с готовым ремонтом или под ключ).

· Покупка новостроек (подбор на этапе котлована, в строящихся и сданных домах).

· Продажа объектов недвижимости (под ключ: оценка, подготовка, размещение рекламы, показы).

· Альтернативные сделки (одновременная продажа имеющейся и покупка новой квартиры).

· Продажа загородной недвижимости (дома, дачи, участки).

· Срочный выкуп недвижимости.

2. Инвестиции и коммерческая недвижимость

· Подбор объектов для инвестиций (доходные дома, студии под аренду, коммерческие помещения).

· Инвестиции в новостройки на старте продаж (перепродажа прав требования).

· Поиск коммерческой недвижимости (офисы, торговые площади, склады, готовый бизнес).

3. Аренда

· Сдача в аренду (поиск арендаторов, заключение договоров, контроль платежей).

· Подбор жилья для аренды (квартиры, комнаты, дома на длительный срок).

4. Специализированные услуги (юридические и финансовые)

· Юридическое сопровождение сделок (проверка чистоты объекта, подготовка договоров, регистрация в Росреестре).

· Помощь в получении ипотеки (подбор банка, одобрение, в том числе по льготным программам и для семей с детьми).

· Сопровождение сложных сделок (с участием несовершеннолетних, долевой собственностью, материнским капиталом, военной ипотекой).

