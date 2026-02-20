АН Недвижимость.39

Мы — команда профессионалов, объединенных одной целью: сделать сделки с недвижимостью простыми и приятными. В нашем агентстве собраны эксперты всех направлений: от подбора вторичного жилья и новостроек до юридического сопровождения и инвестиционного анализа. Мечтаете о доме для семьи или ищете выгодный объект для вложений? Мы подберем идеальный вариант и возьмем на себя все хлопоты. Решаем задачи любого уровня сложности по-дружески, но с максимальной компетентностью.
1. Покупка и продажа жилья
· Подбор квартир на вторичном рынке (с готовым ремонтом или под ключ).
· Покупка новостроек (подбор на этапе котлована, в строящихся и сданных домах).
· Продажа объектов недвижимости (под ключ: оценка, подготовка, размещение рекламы, показы).
· Альтернативные сделки (одновременная продажа имеющейся и покупка новой квартиры).
· Продажа загородной недвижимости (дома, дачи, участки).
· Срочный выкуп недвижимости.
2. Инвестиции и коммерческая недвижимость
· Подбор объектов для инвестиций (доходные дома, студии под аренду, коммерческие помещения).
· Инвестиции в новостройки на старте продаж (перепродажа прав требования).
· Поиск коммерческой недвижимости (офисы, торговые площади, склады, готовый бизнес).
3. Аренда
· Сдача в аренду (поиск арендаторов, заключение договоров, контроль платежей).
· Подбор жилья для аренды (квартиры, комнаты, дома на длительный срок).
4. Специализированные услуги (юридические и финансовые)
· Юридическое сопровождение сделок (проверка чистоты объекта, подготовка договоров, регистрация в Росреестре).
· Помощь в получении ипотеки (подбор банка, одобрение, в том числе по льготным программам и для семей с детьми).
· Сопровождение сложных сделок (с участием несовершеннолетних, долевой собственностью, материнским капиталом, военной ипотекой).