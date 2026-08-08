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Mery Estate

гр.Несебър,ул.Плиска 9
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
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Языки общения
Русский
Наши агенты в Болгарии
Anelia Grozeva
Anelia Grozeva
Агентства рядом
My Sunny Bulgaria
Болгария, Свиленград
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 1
«MySunnyBulgaria» — молодая и стремительно развивающаяся команда профессионалов. Наше агентство выступает в роли посредника в сделках по купле-продаже и аренде всех видов недвижимости (жилой, коммерческой, офисной, промышленной, земельных участков и домов), а также предоставляет услуги по уп…
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PRO Silver
CARE ESTATE BG
Болгария, Pomorie
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 2
Ние - агенция за недвижими имоти CARE ESTATE BG, работеща на пазара за недвижими имоти повече от пет години. Нашата агенция предлага високопрофесионална помощ при покупка и продажба на имоти под наем, като гарантира на клиента максимална безопасност и спокойствие по време и след сключване…
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Дрийм Хоум
Болгария, Варна
Жилая недвижимость 632
Компания „Дрийм Хоум“ была создана более 10 лет назад в городе Варна, Болгария. На сегодняшний день мы являемся самой крупной, стабильной и динамично развивающейся компанией в своей отрасли. Наши основные преимущества: Многолетний опыт работы; Профессионализм и надежная репутация;…
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BESTAY PROPERTY LTD
Болгария, София
Год основания компании 2004
Жилая недвижимость 17 Коммерческая недвижимость 11 Земельные участки 1
Агенство недвижимости «Bestay Property» поможет вам продать дом, земельный участок или другую недвижимость в Софии и по всей Болгарии. Мы помогаем компаниям добиться успеха, покупая или продавая инвестиционное жилье, офисы, отели, магазины, рестораны и другие типы объектов. Мы создали наш…
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Hit Properties
Болгария, Burgas
Жилая недвижимость 6
Болгария – страна с невысоким уровнем доходов и неоднородной инфраструктурой, что не мешает ей оставаться в списке наиболее привлекательных для инвестиций в недвижимость государств. Спросом она пользуется не только у белорусов, россиян и украинцев, повышенный интерес в последнее время проявл…
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