Mercury Group
Черногория, Trg Sunca br.2
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2016
Языки общения
Русский, Deutsch, Crnogorski
Веб-сайт
Описание
MERCURY GROUP - продажа недвижимости, аренда недвижимости, консультации по инвестициям и строительству, финансовые консультации в секторе недвижимости. Мы предлагаем полный спектр услуг, фотографию, рекламу и продвижение продаж недвижимости, инспекцию недвижимости, брокерские переговоры, составление контрактов и передачу протоколы, Юридические и налоговые консультации, но при необходимости мы также являемся полным информационным сервисом для наших клиентов.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
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