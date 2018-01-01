Mercury Group

A place In Montenegro предлагает комплексные и профессиональные услуги в области продажи и маркетинга недвижимости, исследования рынка и консультирования по проектам.

Наше уникальное положение, заключающееся в том, что мы участвовали в реальных продажах в Черногории в течение последних двенадцати лет, дает нам беспрецедентное преимущество на рынке - предоставляя актуальную консультационную информацию в режиме реального времени нашим уважаемым клиентам.

Наша опытная многоязычная команда имеет проверенный и постоянный послужной список, который включает более 500 успешных сделок на сегодняшний день. Мы обязуемся делать все возможное, чтобы предоставить клиентам исключительное обслуживание в сфере недвижимости.

Для более крупных проектов мы сотрудничаем с клиентами для разработки и реализации индивидуальной маркетинговой стратегии с полным спектром услуг, используя наши отношения с традиционными и новыми СМИ - объединяя самые умные идеи для продажи недвижимости. На протяжении многих лет члены нашей команды оказывали услуги практически всем крупным инвесторам, уже находящимся в Черногории, правительству и сфере банковского дела.