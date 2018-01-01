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Mercury Group

Черногория, Trg Sunca br.2
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Mercury Group
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2016
Языки общения
Языки общения
Русский, Deutsch, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.realestate-mne.com
Описание

MERCURY GROUP - продажа недвижимости, аренда недвижимости, консультации по инвестициям и строительству, финансовые консультации в секторе недвижимости. Мы предлагаем полный спектр услуг, фотографию, рекламу и продвижение продаж недвижимости, инспекцию недвижимости, брокерские переговоры, составление контрактов и передачу протоколы, Юридические и налоговые консультации, но при необходимости мы также являемся полным информационным сервисом для наших клиентов.

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Наше уникальное положение, заключающееся в том, что мы участвовали в реальных продажах в Черногории в течение последних двенадцати лет, дает нам беспрецедентное преимущество на рынке - предоставляя актуальную консультационную информацию в режиме реального времени нашим уважаемым клиентам.

Наша опытная многоязычная команда имеет проверенный и постоянный послужной список, который включает более 500 успешных сделок на сегодняшний день. Мы обязуемся делать все возможное, чтобы предоставить клиентам исключительное обслуживание в сфере недвижимости.

Для более крупных проектов мы сотрудничаем с клиентами для разработки и реализации индивидуальной маркетинговой стратегии с полным спектром услуг, используя наши отношения с традиционными и новыми СМИ - объединяя самые умные идеи для продажи недвижимости. На протяжении многих лет члены нашей команды оказывали услуги практически всем крупным инвесторам, уже находящимся в Черногории, правительству и сфере банковского дела.

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Если Вы ищете недвижимость или дом для продажи в Черногории, команда Dream Estates и наш консультативный отдел предоставят Вам всю информацию, поддержку и рекомендации, необходимые для принятия эффективного решения о покупке недвижимости.

Недвижимость в Черногории была нашей страстью и нашим ежедневным бизнесом уже более 15 лет. Мы завершили более 500 продаж и привлекли миллиарды евро инвестиций в страну. Мы делаем все возможное, чтобы предложить Вам самый широкий выбор недвижимости в Черногории.

Наше имя является синонимом доверия и опыта, когда дело доходит до опыта в сфере недвижимости.

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