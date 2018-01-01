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Martini Immobiliare

Италия, Via G. D' Annunzio - Centro Martini- n.33 - 07026 - Olbia
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Martini Immobiliare
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Русский
Наши агенты в Италии
Maria Luisa Martini
Maria Luisa Martini
11 объектов
Агентства рядом
Sardinia Terra
4 объекта

SardiniaTerra - официальный агент по сделкам с недвижимостью на всей территории Италии. Наше приоритетное направление - курортный о. Сардиния. Мы живем, работаем на Сардинии и очень хорошо знаем рынок недвижимости и остров в целом. Это первое агентство, работающее в интересах российских клиентов на Сардинии. Наша команда состоит из профессионалов, которые всегда находятся в курсе последних событий, связанных с недвижимостью на Сардинии. За время работы мы получили безупречную репутацию среди наших клиентов, сотрудничеством с которыми мы дорожим и гордимся. Каждому клиенту гарантируем индивидуальный подход, безопасность, высококачественный уровень обслуживания и конфиденциальность сведений.

kupimCasa.com
180 объектов

Индивидуальный поиск недвижимости; помощь на любом из этапов приобретения недвижимости.

Находясь в Италии, мы отлично ориентируемся в условиях рынка, владеем точными и свежими данными о законах и нормативных актах. Мы тщательно проверяем все предлагаемые объекты, имеем исчепывающую информацию о недвижимости и ее владельцах.  Обратившись к нам вы будете иметь:

- информацию о недвижимости из первых рук, и реальную стоимость объекта; - быстрое и профессиональное оформление всех необходимых документов; - абсолютную конфиденциальность сделки; - избежите двойных комисcионных сборов.

Мы сопроводим вас на всех этапах поиска и покупки вашего дома или бизнеса. Поможем открыть счет в итальянском банке, и, если возможно, ипотечный кредит. Уладим все послепродажные хлопоты: формальности с муниципалитетом, заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг, покупка мебели, присмотр за сохранностью и поддержание порядка в период вашего отсутствия и пр.)

 

Dolce Calabria
78 объектов

Мы уже почти 10 лет на Российском рынке, и за это время мы подобрали недвижимость для многих семей из Екатеринбурга, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. В нашей команде помимо менеджеров, работают архитектор, дизайнеры и юрист, который в дальнейшем помогает с оформлением документов. В том числе и внж.

Начинаем мы с Вами, конечно, с ознакомительного тура, организуем вашу поездку к нам на Юг Италии, оформляем приглашение, подбираем билеты, отель, встречаем в аэропорту. На следующий день мы едем по объектам, заранее согласованным с вами по электронной почте или при встрече в нашем офисе в Москве. Во время тура мы знакомим вас с жизнью нашего региона, показываем пляжи, городки, в том числе нетуристические места. Например дикие пляжи, о которых знают только местные жители..и не только.

Для клиентов, которые пока не могу приехать, мы подготовили план Б, а именно видео туры и формат дистанционной покупки.

После покупки всем нашим клиентам мы помогаем освоиться в нашем регионе, сопровождаем даже в таких простых коммунальных вопросах как - где и как платить за квартиру, подключить интернет, сигнализацию, купить итальянскую симку и тд. чтобы у вас остались только приятные воспоминания о начале жизни в Италии.

Romagnacase
7 объектов

Romagna Case - одна из самых многочисленных команд брокеров по недвижимости в регионе Романья, в которой работают 28 профессионалов, в том числе 5 сотрудников административного отдела и отдела контроля качества. На сегодняшний день у Romagna Case Group пять филиалов: три в Чезене , Сант-Эджидио и Виа Червезе ; один в Форлимпополи ; один в Бертиноро , с перспективой расширения и открытия новых филиалов в этом районе.

Наша команда - серьезные и увлеченные профессионалы, которые верят в силу группы и в разделение целей, всегда будут рядом с вами, чтобы шаг за шагом направлять вас во всех действиях по продаже и аренде.

Umbria Real Estate
4 объекта

Umbria Umbria Real Estate - агентcтво недвижимости, специализирующееся на продаже недвижимости, а также на аренде на время отпуска на верхнем уровне рынка. Работая в основном в Умбрии и Тоскане, мы лично отбираем всю недвижимость и заботимся о наших клиентах на протяжении всего процесса покупки или аренды.

Мы предлагаем обширное портфолио, чтобы удовлетворить различные потребности наших клиентов: классические фермерские дома на сказочных вершинах холмов, роскошные виллы, апартаменты в средневековых замках или деревнях и исторические руины. Мы также расширяемся в другие регионы Италии, такие как Тоскана. Umbria Real Estate следует за клиентом на каждом этапе процесса покупки, предоставляя эффективные и высокопрофессиональные услуги, связанные с обширными бюрократическими процессами, связанными с покупкой. У нас есть проверенная временем, а также широкая сеть сотрудничающих профессионалов - геодезистов, архитекторов и различных специалистов по строительству / реставрации.

Другая сфера нашей деятельности - аренда элитных вилл на время отпуска. Мы лично выбрали большой выбор качественных вилл для отдыха в сельской местности, специально подобранных с учетом их комфорта, интерьеров и окружающей природы. Каждая вилла имеет собственный бассейн и расположена недалеко от местных магазинов, ресторанов и мест, представляющих исторический и культурный интерес. Большинство вилл расположены в Умбрии, живописном регионе, который мы очень хорошо знаем. Просматривая нашу недвижимость, вы обнаружите, что настоящие и типичные дома ждут вас - лучший способ жить местной жизнью в полной свободе и уединении.

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