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LA VIDA real estate

Испания, Мадрид
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
7 месяцев
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
lavidarealestate.com/ru/
Об агентстве

Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я персональный ассистент по подбору недвижимости. B сфере сделок с недвижимостью я уже более шести лет.

Bсе началось со сдачи в аренду туристической недвижимости. Я занималась подготовкой объектов к аренде, ценообразованием, размещением объектов на различных платформах для краткосрочной аренды, привлечением клиентов через социальные сети, все это позволило владельцам недвижимости увеличить свои доходы, а мне получить колоссальный опыт и расширить клиентскую базу.

Потом мне представилась уникальная возможность помогать людям, бежавшим от войны, находить новое жилье. Я понимала, что для многих из них это был не просто поиск квартиры, а возможность начать новую жизнь в безопасном месте.

Каждый клиент приносил свои индивидуальные истории, желания и страхи. Я стремилась добыть информацию о том, что именно важно для них: близость к школе для детей, доступность медицинских учреждений или атмосфера района. Благодаря этому мне удавалось находить варианты, которые по-настоящему удовлетворяли их потребности.

Я горжусь тем, что смогла помочь многим людям преодолеть трудные времена и найти безопасный уголок, который стал для них новым домом. Этот опыт не только углубил мои профессиональные навыки, но и научил меня работать с людьми с чуткостью и пониманием их ситуации.

Вдохновленная своими успехами в 2024 году я открыла собственное агентство, которое сосредоточилось на комплексном обслуживании клиентов в сфере недвижимости: аренда, купля-продажа и управление объектами в Испании и Португалии.

Моя задача — помочь вам найти идеальный объект, который соответствует вашим потребностям и предпочтениям. Я работаю с различными вариантами: от квартир и домов до коммерческой недвижимости. Могу предложить вам индивидуальный подход, основанный на вашем бюджете, желаемом районе и других критериях.

Если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить ваши пожелания, буду рад помочь!

Услуги

Поиск недвижимости на вторичном рынке и от застройщиков, инвестиционные проекты

Открытие банковского счета, получение NIE, сопровождение в процессе покупки

Техническое обслуживание всех систем вашего дома, подбор персонала

Управление сдаваемой в аренду недвижимостью

Услуги персонального ассистента 24/7 в решении всех бытовых вопросов

Организуем трансфер на автомобилях премиум класса

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:58
(UTC+2:00, Europe/Madrid)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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