LA VIDA real estate

Об агентстве

Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я персональный ассистент по подбору недвижимости. B сфере сделок с недвижимостью я уже более шести лет.

Bсе началось со сдачи в аренду туристической недвижимости. Я занималась подготовкой объектов к аренде, ценообразованием, размещением объектов на различных платформах для краткосрочной аренды, привлечением клиентов через социальные сети, все это позволило владельцам недвижимости увеличить свои доходы, а мне получить колоссальный опыт и расширить клиентскую базу.

Потом мне представилась уникальная возможность помогать людям, бежавшим от войны, находить новое жилье. Я понимала, что для многих из них это был не просто поиск квартиры, а возможность начать новую жизнь в безопасном месте.

Каждый клиент приносил свои индивидуальные истории, желания и страхи. Я стремилась добыть информацию о том, что именно важно для них: близость к школе для детей, доступность медицинских учреждений или атмосфера района. Благодаря этому мне удавалось находить варианты, которые по-настоящему удовлетворяли их потребности.

Я горжусь тем, что смогла помочь многим людям преодолеть трудные времена и найти безопасный уголок, который стал для них новым домом. Этот опыт не только углубил мои профессиональные навыки, но и научил меня работать с людьми с чуткостью и пониманием их ситуации.

Вдохновленная своими успехами в 2024 году я открыла собственное агентство, которое сосредоточилось на комплексном обслуживании клиентов в сфере недвижимости: аренда, купля-продажа и управление объектами в Испании и Португалии.

Моя задача — помочь вам найти идеальный объект, который соответствует вашим потребностям и предпочтениям. Я работаю с различными вариантами: от квартир и домов до коммерческой недвижимости. Могу предложить вам индивидуальный подход, основанный на вашем бюджете, желаемом районе и других критериях.

Если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить ваши пожелания, буду рад помочь!