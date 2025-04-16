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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости

Россия, Краснодар
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
На платформе
На платформе
7 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
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Об агентстве

НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ, ИНВЕСТОРОВ, ПОДРЯДЧИКОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ🌏

РОССИЯ: СОЧИ, КРАСНОДАР, МОСКВА🏗️

ЗАРУБЕЖЬЕ: ЧЕРНОГОРИЯ,  ИНДОНЕЗИЯ, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, СЕВЕРНЫЙ КИПР, ОАЭ, ОМАН, КАТАР🏗️

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:19
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 694 объекта
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$184,594
Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва
Площадь 30 м²
Этаж 8/11
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$237,911
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
ПРЕСЕЙЛ🚨 ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, нал…
$148,446
Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$411,736
Дома
Смотреть все 190 объектов
Таунхаус в Skaljari, Черногория
Таунхаус
Skaljari
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$387,861
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,62 млн
Таунхаус в Малые Зондские острова, Индонезия
Таунхаус
Малые Зондские острова
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
ОСТАЛОСЬ ТРИ ТАУНХАУСА✅ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ✅ Меня зовут Леон, задайте мне с…
$330,000
Вилла 5 комнат в Община Котор, Черногория
Вилла 5 комнат
Община Котор
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
wp:paragraph Эксклюзивное предложение! Вилла на Адриатическом море в поселке Крымовица! /w…
$632,315
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 33 объекта
УСПЕШНО ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС: БУТИК-ОТЕЛЬ В СТА ПЯТИДЕСЯТИ МЕТРАХ ОТ ПЛЯЖА! в Пржно, Черногория
УСПЕШНО ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС: БУТИК-ОТЕЛЬ В СТА ПЯТИДЕСЯТИ МЕТРАХ ОТ ПЛЯЖА!
Пржно
Количество спален 9
Площадь 339 м²
Количество этажей 4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,05 млн
Коммерческое помещение 700 м² в Buljarica, Черногория
Коммерческое помещение 700 м²
Buljarica
Площадь 700 м²
Количество этажей 4
Предлагается готовый гостиничный бизнес в Петроваце по цене ниже рыночной. Это действующий а…
$733,340
Коммерческое помещение 170 м² в Годинье, Черногория
Коммерческое помещение 170 м²
Годинье
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2
Предлагается к продаже дом площадью 170 м², полностью оборудованный для производства и хране…
$408,120
Коммерческое помещение 54 м² в Boreti, Черногория
Коммерческое помещение 54 м²
Boreti
Площадь 54 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$207,438
Земельные участки
Смотреть все 20 объектов
Участок земли в Boreti, Черногория
Участок земли
Boreti
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$217,380
Участок земли в Podi, Черногория
Участок земли
Podi
Площадь 639 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$199,753
Участок земли в Skaljari, Черногория
Участок земли
Skaljari
Площадь 6 259 м²
Продается земельный участок общей площадью 12,131 м², расположенный в живописном районе Кава…
$584,547
Участок земли в Будва, Черногория
Участок земли
Будва
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$882,155
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РБС
Россия, Приволжский федеральный округ
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 31 Коммерческая недвижимость 52 Земельные участки 11
«Агентство недвижимости РБС» основано в Саратове 6 сентября 2006 года и является одной из самых динамично развивающихся компаний рынка недвижимости. Мы были одними из первых риэлторских агентств в Саратове, начавшие уделять внимание развитию специализированных направлений: вторичный и перв…
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GHA Proje
Россия, Москва
GHA Proje – компания со штаб квартирой в Стамбуле, которая специализируется на нескольких направлениях: продажа объектов в Турции, подбор недвижимости в других странах, получение второго гражданства или вида на жительство через официальные государственные инвестиционные программы, а так же у…
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На Петровке
Россия, Центральный федеральный округ
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 40 Земельные участки 2
Наш офис «На Петровке» располагается в самом центре столицы, откуда наши специалисты могут оперативно добраться на встречу в любой уголок мегаполиса. Все наши сотрудники — настоящие профессионалы своего дела, имеющие за плечами богатый опыт работы в сфере недвижимости. Мы осуществляем сделки…
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