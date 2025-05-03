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Ig Turkey

Турция, Фатих
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
На платформе
На платформе
1 год 11 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.igturkey.com/
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Об агентстве

IG предоставляет как профессиональные консультационные услуги в сфере недвижимости, так и консультационные услуги по инвестиционным возможностям нового поколения. В дополнение к своей профессиональной консультационной службе по недвижимости, она внедряет совершенно новую инвестиционную модель в Турции благодаря своей сети международных связей по новейшим возможностям технологических продуктов.

Вы также можете воспользоваться многими дополнительными возможностями, предлагаемыми IG Turkey. Вы можете максимизировать свою прибыль с помощью инвестиций, которые обеспечат максимальную прибыль с минимальным риском, и вы можете связаться с IG Turkey, профессионалом в области недвижимости и инвестиций, оценить возможности, которые растут день ото дня по всей Турции.

Услуги

IG предоставляет как профессиональные консультации по недвижимости, так и консультационные услуги по инвестиционным возможностям нового поколения. В дополнение к своему профессиональному консультационному сервису по недвижимости, компания реализует новую инвестиционную модель в Турции, благодаря своей сети международных связей.

Вы также можете воспользоваться многими дополнительными возможностями, предлагаемыми IG Turkey. Вы можете максимизировать свою прибыль с помощью инвестиций, которые обеспечат максимальную прибыль с минимальным риском, и вы можете связаться с IG Turkey, специалистом в области недвижимости и инвестиций, чтобы оценить возможности, которые увеличиваются с каждым днем по всей Турции.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:58
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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