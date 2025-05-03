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Halkidiki Properties

Греция, периферия Центральная Македония
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
На платформе
На платформе
11 месяцев
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.halkidikiproperties.com/en
Об агентстве

Halkidiki Properties, крупнейшая база данных недвижимости в Халкидиках, является лидером на рынке недвижимости. Найти недвижимость в Халкидики здесь! Обладая крупнейшей базой данных по недвижимости в Халкидиках, в сочетании с обширным опытом и знаниями наших сотрудников, Halkidiki Properties удается удовлетворить желания каждого клиента. Благодаря уникальному продвижению недвижимости и внедрению инновационных технологий искусственного интеллекта в каждом процессе мы достигаем максимально быстрого и точного соответствия недвижимости покупателя. Что касается инвестиционных возможностей, то наш специализированный отдел успешно реализовал и реализовал значительные и многочисленные проекты, сделав нашу компанию наиболее надежной для инвесторов.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:57
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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